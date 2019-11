Lessings und Goethes Italienbild

von Achim Krauskopf

11. November 2019, 16:12 Uhr

Eutin | Italien war schon in der Renaissance ein beliebtes Reiseland. Berühmte Besucher in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts waren Gotthold Ephraim Lessing und Johann Wolfgang von Goethe, von dem in der Kampagna ein Bild von Johann Heinrich Wilhelm Tiscbein entstand. Wie unterschiedlich die beiden ihr Reiseland wahrgenommen haben, ist Thema eines öffentlichen Vortrages morgen, 13. November, um 19.30 Uhr im Seminarraum der Eutiner Landesbibliothek. Prof. Dr. Friedrich Vollhardt (München) referiert unter dem Titel: „Differente Weltwahrnehmung. Die autobiographischen Italienreisen Lessings und Goethes im Vergleich.“ Der Eintritt ist frei.

Lessing (1775) und Goethe (1786) unternahmen ihre Reisen einerseits vor den Augen der damaligen Öffentlichkeit, andererseits hielten sie in Tagebüchern ihre Stationen, Eindrücke und Ereignisse genau fest. Der Vortrag analysiert die erhaltenen Aufzeichnungen und Briefe beider, die darin ein eigenes Bild von Italien entwarfen. Dahinter standen unterschiedliche Wahrnehmungen der Welt, aber auch verschiedene persönliche Lebensentwürfe, die vor dem italienischen Horizont realisiert wurden.

Professor Vollhardt ist Ordinarius an der Ludwig-Maximilian-Universität München mit dem Schwerpunkt „Literatur der Frühen Neuzeit“. Seine Vortrag wird nicht nur die Sichtweisen Lessings und Goethes auf Italien vergleichen, sondern auch an diesen Beispielen das Phänomen der deutschen Italienreisen im 18. Jahrhundert beleuchten.