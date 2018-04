14 Wahlkreise, 70 Kandidaten und fünf Wahlprogramme – in drei Wochen ist Kommunalwahl: Was wollen Sie wissen, bevor Sie ihr Kreuz machen?

von Constanze Emde

13. April 2018, 00:14 Uhr

Mitbestimmen, was vor der eigenen Haustür passiert – die Chance dazu bietet die Kommunalwahl am 6. Mai in knapp drei Wochen. Denn Gemeinde- und Stadtvertretungen sowie der Kreistag entscheiden, ob Straßenausbaubeiträge erhoben oder erlassen werden, über die Modernisierung von Schulen und Sportplätzen oder ob die Freiwillige Feuerwehr ein neues Fahrzeug oder sogar einen Neubau bekommt.

Die Parteien, die in Eutin Kandidaten für die Stadtvertretung stellen, haben ihre Programme geschrieben und auf ganz unterschiedlichen Kanälen veröffentlicht. Doch kaum ein Wahlberechtigter liest sich alles durch. Der Ostholsteiner Anzeiger organisiert deshalb im Vorfeld die Aktion „Leser fragen – Politiker antworten“: Welche Fragen haben Sie an die Kandidaten ihres Wahlkreises oder an die hiesigen Parteien? Schicken Sie uns die Fragen bis

zum 18. April um 12 Uhr (emd@shz.de oder über unsere Facebook-Seite als Nachricht oder an Ostholsteiner Anzeiger, Schloßstraße 5-7, 23701 Eutin) und wir leiten sie weiter. Schreiben Sie uns bitte, von welcher Partei/Kandidaten Sie die Antwort wünschen. Die Antworten werden bei uns in der Woche vor der Wahl veröffentlicht.

Bei der letzten Kommunalwahl vor fünf Jahren lag die Wahlbeteiligung bei 45,1 Prozent, teilte Stadtsprecherin Kerstin Stein-Schmidt auf Nachfrage mit. Eutin hat, Stand gestern, 14 023 Wahlberechtigte für die Gemeindewahl und 14 029 Wahlberechtigte für die Kreiswahl. Wahlberechtigt für die Kommunalwahl sind alle deutschen Staatsangehörigen sowie alle Unionsbürger, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens sechs Wochen eine Wohnung in der Stadt Eutin oder Süsel innehaben, dort gemeldet und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Es gibt zwei Stimmzettel – eine Stimme für die Stadtvertretung, eine für den Kreistag. Die Kandidaten, die zur Wahl stehen, können ihren Wahlkreis direkt gewinnen und so in Stadtvertretung und Kreistag einziehen oder aber durch ihre Listenplätze aufrücken, abhängig von der Prozentzahl der Wähler, die sich für die jeweilige Partei entschieden haben.



Fragen bitte an: emd@shz.de oder über die OHA-Facebook-Seite