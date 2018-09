Leselernhelfer jetzt auch am See

Nach den Herbstferien beginnt die Leseförderung durch das bundesweite Programm „Mentor“ an der Grundschule / Ehrenamtler gesucht

von Constanze Emde

28. September 2018, 16:47 Uhr

Wie wichtig Vorlesen für Kinder ist, zeigen regelmäßig verschiedenste Studienergebnisse: Kindern, denen früh vorgelesen wird, fällt lesen und lernen leichter, weshalb sie in der Regel mehr Spaß daran haben, in die Schule zu gehen. Dass aber längst nicht in allen Haushalten Bücher und Lesen eine bedeutende Rolle spielen, zeigt die internationale Grundschul-Lese-Untersuchung. Demnach verfügt seit Jahren etwa jeder fünfte Viertklässler nur über unzureichende Lesekompetenzen. Nicht alles kann in der Schule aufgefangen werden, ehrenamtliche Leselernhelfer werden deshalb immer wichtiger.

In Eutin gibt es dank zahlreicher Ehrenamtlicher nun nach den Herbstferien das „Mentoren-Programm“ zur Leseförderung an allen drei Grundschulstandorten. „Wir machen keine Nachhilfe und holen keinen Unterricht nach. Uns geht es darum, den Kindern zu zeigen, wie viel Spaß Lesen machen kann und spielerisch den Wortschatz und das Textverständnis zu fördern“, erklärt Hans-Peter Birkner (Foto). Birkner leitet das bundesweite Programm „Mentor“, das es seit dreieinhalb Jahren dank Ehrenamtlern und der Bürgerstiftung Ostholstein im Kreis gibt. „Ohne die großartige Unterstützung der Bürgerstiftung könnten wir uns das nicht leisten und nicht in dem Umfang anbieten“, betonte Birkner. Denn neben der Zeit, die Ehrenamtler investieren, gehört Literaturbeschaffung oder sogar die Einrichtung von Leseecken zum Programm in den jeweiligen Schulen. Nach Oldenburg (2015) und Neustadt gibt es „Mentor“ seit 2016 an der Eutiner Grundschule in der Blauen Lehmkuhle, später Fissau und nun nach den Herbstferien auch in der Grundschule am Kleinen See. „Der Bedarf ist da und wir könnten gern noch mehr Ehrenamtler gebrauchen“, sagte Hans-Peter Birkner. Mit sieben Mentoren, den sogenannten Leselernhelfern, wird gestartet, die Betreuung erfolgt in der Regel eins zu eins. „Wir könnten am See aber bestimmt 20 Kinder fördern, wenn wir das Personal hätten“, sagt Birkner und wünscht sich weitere lesebegeisterte Freiwillige. Denn mehr als die Freude am Buch und die Arbeit mit Kindern, ihnen die Freude zu vermitteln und die Angst zu nehmen, braucht es nicht, um Mentor zu werden.

Neben der Unterstützung durch die Stiftung sei die gute Zusammenarbeit und immer mindestens ein engagierter Lehrer pro Schule wichtig: Florian Reimers unterrichtet an der Blauen Lehmkuhle und brachte das Projekt damals auch nach Eutin. In der Grundschule am See engagiert sich die Lehrerin Inken Kayser dafür, dass Grundschüler in ihrer Lesekompetenz gefördert werden können.

Wie funktioniert „Mentor“? Lehrer empfehlen Kinder für das Programm, wenn sie merken, dass eine außerschulische Unterstützung hilfreich wäre. „Alles passiert in Abstimmung mit den Eltern“, erklärt Hans-Peter Birkner. Das Kind lernt den oder die Ehrenamtlerin kennen und während einer Stunde, die beide miteinander für ein Treffen mit Spiel, Spaß und Buch in der Schule verabreden, wird das Lesenlernen gefördert. Die Kinder können dabei bestimmen, welche Themen sie interessieren, ob Pferde, Weltall oder ferne Länder. „Die Zusammenarbeit geht über das Lesen hinaus. Zwischen Mentor und Kind entsteht eine Vertrauensbasis“, weiß Birkner. Dass das Programm von Erfolg gekrönt ist, erleben die Ehrenamtler direkt. „Aber auch die große Nachfrage bestätigt uns in unserem Tun“, sagt Birkner. 2015 begannen die Leselernhelfer mit 445 Zeitstunden. Von Jahr zu Jahr verdoppelte sich das Engagement und die Nachfrage. Mittlerweile haben sie im ersten Halbjahr 2018 schon mehr als 1050 Stunden geleistet.

Wer Interesse hat, meldet sich bei Hans-Peter Birkner unter 04383/9895 oder kommt zum Mentoren-Stammtisch am Montag,1. Oktober, ab 17 Uhr in den Markt 17.