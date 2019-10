Eutin : Leseförderung wichtige Aufgabe auch im digitalen Zeitalter

Kiwanis-Club Ostholstein unterstützt Projekt mit bis zu 1000 Euro jährlich und ermöglicht die Bildung von Kindern und Jugendlichen.

von Michael Kuhr

04. Oktober 2019, 12:41 Uhr

Eutin | Jedes fünfte Kind hat Sprachentwicklungs- und Leseschwierigkeiten. Um direkt dort zu helfen, wo es gebraucht wird, gibt es das Mentor-Projekt. Drei dieser zu dem Projekt gehörenden Mentoren, Marlies Wösthoff, Christel Hilgenfeld und Ingolf Jenß, nahmen kürzlich in der Kreisbibliothek in Eutin ihren Leseausweis von der Leiterin Beate Sieweke entgegen. Den müssen sie für fünf Jahre nicht bezahlen, da der Kiwanis-Club Ostholstein die Gebühren übernimmt. Die Idee dahinter ist, dass die Mentoren den Kindern „Wissens- und Bücherwelten“ eröffnen können, wie Frau Sieweke betonte und gleichzeitig sich jederzeit mit neuem Lesestoff, den sie den Kindern anbieten, eindecken können. „Jedes Kind soll Freude am Lesen gewinnen und die Welt der Bücher entdecken können“, so der Initiator des Leselernprojektes für Ostholstein, Hans-Peter Birkner, der auch erklärte, dass der kostenlose Leseausweis eine Anerkennung und Wertschätzung für die Mentoren sei. Die es u.a. in Eutin, Schönwalde, Fissau, Neustadt und Timmendorfer Strand gibt.

Die Initiative Mentor der Bürger-Stiftung Ostholstein fördert die Lese- und Sprachkompetenz von Kindern und Jugendlichen mithilfe ehrenamtlichTätiger, den Mentoren. Diese arbeiten mit dem jeweiligen Kind einzeln einmal in der Woche, mindestens ein halbes Jahr lang, meistens aber deutlich länger, das heißt bis zu zwei, in Einzelfällen sogar bis zu drei Jahren. Die Mentoren müssen zunächst den Kontakt zu den Kindern aufbauen, damit nach und nach Vertrauen wächst. Das geschieht, indem in der ersten Stunde ein Elternteil und ein/e Klassenlehrer*In anwesend sind. Die Mentoren finden heraus, welches Thema das Kind interessieren könnte und bieten Lesestoff an. Die Kinder lesen laut, damit sie sich selbst hören und dabei verstehen, was sie lesen. Die Mentoren fragen nach, um zu erfahren, ob alles verstanden wurde. Wichtig ist, dass es den Kindern Spaß macht. Wichtig ist auch die Aufmerksamkeit und Zuwendung, die das Kind erfährt und schließlich die gute Zusammenarbeit mit der Schule und den Eltern. Die Mentoren müssen herausfinden, woher die Abneigung gegen das Lesen kommt. Besonders schwierig ist das, wenn das Kind unerkannte Sehschwierigkeiten hat. Dann ist die Mitarbeit der Eltern unabdingbar. Er habe es schon erlebt, dass ein Kind, das aufgrund der Leseförderung eine Brille bekommen habe, später Teilnehmer eines Lesewettbewerbs geworden sei, erzählt Ingolf Jenß. Und Marlies Wösthoff zitiert ein Kind: „Seit ich bei Mentor bin, habe ich keine Angst mehr vor dem Lesen.“ Darum geht es eben auch, um das Verschwinden von Ängsten und Unsicherheiten und um die damit verbundene Stärkung des Selbstbewusstseins. Da das Lesen auch in einer mehr und mehr digitalisierten Welt von großer Bedeutung bleiben wird, ist die Arbeit der Mentoren und die Kooperation von Mentor, Kiwanis, der Kreisbibliothek und ihrer Trägerin, der Kulturstiftung Ostholstein von unschätzbarem Wert. Rainer Steinbock, Präsident von Kiwanis Ostholstein, freut sich, dass er mit einem Betrag von bis zu 1000 Euro jährlich direkt in die Bildung von Kindern und Jugendlichen eingreifen kann und Geschäftsführerin der Kulturstiftung Ostholstein Anja Sierks-Pfaff ist froh, weil sie die Kooperation für alle Beteiligten als vorteilhaft empfindet, besonders wichtig aber für die im Wesentlichen aus öffentlichen Mitteln finanzierte Kreisbibliothek.