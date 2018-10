Lennart Zimmermann ist der Dreh- und Angelpunkt

von Harald Klipp

08. Oktober 2018, 21:10 Uhr

In der Fußball-Kreisliga Ostholstein hat die BSG Eutin ihren Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Gegen den Tabellenvorletzten SC Kaköhl gewannen die Eutiner ungefährdet mit 5:0(2:0) Toren. Überragender Spieler auf dem Platz war Lennart Zimmermann, dem drei Treffer gelangen.

Bei der BSG wirkte nach seiner langen Verletzungspause erstmals in dieser Spielzeit Dominik Palazzoni mit, der allerdings grippegeschwächt in die Partie ging und zur Halbzeit ausgewechselt wurde. Die Gastgeber gingen sofort engagiert in die Begegnung und erspielten sich deutliche Vorteile. Dabei zeigten sie sich vor allem spielerisch deutlich verbessert und gefielen mit einigen gelungenen Kombinationen. Dabei ergaben sich bereits in der Anfangsphase gute Gelegenheiten. So verpasste Alexander Knappe eine Hereingabe nur knapp und Jonas Thiedeitz setzte seinen Schuss gegen die Latte. In der 17. Minute fiel der verdiente Führungstreffer. Nach einem Eckball von Palazzoni stand Zimmermann richtig und schoss den Ball ins Netz. Acht Minuten später erhöhte Zimmermann auf 2:0. Diesmal verwertete er eine Hereingabe von Knappe. Vom SC Kaköhl war bis dahin kaum etwas zu sehen. Erst nach dem zweiten Treffer wurden die Gäste etwas offensiver, blieben in Tornähe aber harmlos. Auf der Gegenseite hätte die BSG schon zur Halbzeitpause deutlicher führen können.

Der zweite Durchgang gehörte noch eindeutiger den Gastgebern, die Ball und Gegner laufen ließen. Der verdiente Lohn blieb nicht aus. In der 52. Minute erhöhte Thiedeitz auf 3:0, während Zimmermann in der 74. Minute seine starke Vorstellung mit seinem dritten Treffer zum 4:0 krönte. Den Schlusspunkt setzte wiederum Thiedeitz mit dem 5:0 in der vorletzten Minute.

„Ich bin heute rundum zufrieden, weil wir auch spielerische Lösungen angeboten haben. Bei besserer Chancenverwertung hätte es sogar noch deutlicher ausgehen können“, sagte BSG-Trainer Stefan Lunau.