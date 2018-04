Lenkzeiten überschritten, Ruhezeiten missachtet

von Alexander Steenbeck

20. April 2018, 11:30 Uhr

Als Abschluss eines Lehrgangs für Ladungssicherung bei der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung fand am Donnerstag auf dem Rastplatz Neustädter Bucht an der A 1 eine Verkehrskontrolle statt. Die Beamten stellten diverse Verstöße fest. Von den 49 kontrollierten Lkw zwischen 2,8 und 40 Tonnen Gesamtgewicht waren 28 Fahrzeuge zu beanstanden, so ein Polizeisprecher gestern. In zwölf Fällen waren die Einrichtungen zur Ladungssicherung nicht ausreichend, zwei Fahrzeuge waren gänzlich überladen, ein Lkw missachtete die zulässige Gesamthöhe. „Alle Lkw-Fahrer konnten vor Ort die Mängel beseitigen, um so die Untersagung der Weiterfahrt zu umgehen“, so der Sprecher. Die Beamten verhängten jedoch Verwarn- und Bußgelder. Neun Fahrer überschritten die zulässigen Lenkzeiten und missachteten die vorgeschriebenen Ruhezeiten. Ein Fahrer überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit, ein weiterer überholte an der Kontrollstelle trotz eingerichteten Überholverbots.

„Besonders hervorzuheben ist das teilweise rücksichtslose Fahrverhalten der anderen Verkehrsteilnehmer im Bereich der Kontrollstelle“, sagte der Sprecher.