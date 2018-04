Amtsgericht Eutin : Leistungen erschlichen

Der Angeklagte hatte dem Jobcenter seinen Gefängnisaufenthalt verschwiegen.

von Juliane Kahlke

25. April 2018, 16:19 Uhr

Wegen Betrugs musste sich am Montag ein Eutiner vor dem Amtsgericht verantworten. Der 40 Jahre alte Mann hatte zu Unrecht Leistungen vom Jobcenter bezogen. Das Gericht stellte das Verfahren vorläufig mit der Auflage ein, dass der Angeklagte die Schulden dem Jobcenter in monatlichen Raten von 220 Euro zurückzahlt.

Insgesamt 1376 Euro für Lebensunterhalt hatte der Mann vom Jobcenter 2017 bekommen – unberechtigt, weil er eine Gefängnisstrafe absaß.



Wegen Geldmangels





Die Tat begründete der Angeklagte mit dem Geldmangel seiner Freundin. Die habe damals von Hartz-IV gelebt, aber nicht einmal Geld für Lebensmittel und Katzenfutter gehabt. Es sei nicht verkehrt, wenn man dem Jobcenter mitteile, schlecht gewirtschaftet zu haben, belehrte Richterin Anja Farries.

Der Angeklagte berichtete, dass er seit dem 4. Dezember wieder arbeite und von Juli an die Schulden abzahlen könne. Wegen anderweitiger Forderungen gehe das nicht früher. Das habe er auch dem Jobcenter mitgeteilt. Richterin Farries erinnerte ihn daran, dass ihn das Eutiner Jobcenter mehrmals auf seine Mitwirkungspflicht hingewiesen habe.



Raten unrealistisch







Eine einmalige Chance





Der Angeklagte schlug vor, obwohl am Monatsende nichts von seinem Netto übrig bleibe, die Schulden in Monatsraten von bis zu rund 200 Euro zurückzuzahlen. „Ich kämpfe jeden Tag dafür, den Fuß in der Tür zu behalten“, sagte er mit Blick auf seine Arbeitsstelle. Er habe inzwischen gute Beurteilungen erhalten. Bei einem Schuldenstand von insgesamt 25 000 Euro und einem monatlichen Netto von knapp 500 Euro zum Leben hielten Richterin Farries und Oberamtsanwalt Joachim Eckelt solche Raten für unrealistisch. Aus rechtlichen Gründen aber und um den Angeklagten beim Wort zu nehmen erlegten sieh ihm Raten in Höhe von 220 Euro auf.Zahlt der Eutiner seine Schulden beim Jobcenter wie vorgegeben ab, werde das Verfahren gegen ihn endgültig eingestellt. Ansonsten drohe eine Verurteilung. „Dann sehen wir uns hier wieder. So eine Chance gibt es nur einmal“, ermahnte sie den Angeklagten.