Leiden – zu allen Zeiten modern

Im Rahmen eines Festivals der Führungen wurde im Schloss Eutin eine neue Themenführung angeboten: Mode vergangener Zeiten

von Achim Krauskopf

07. Oktober 2018, 17:09 Uhr

Was hat der Herr denn für Schuhe? Mit roten Sohlen und hohen Absätzen. Wer es noch nicht wusste: „Ganz viele Modetrends wie hohe Absätze haben früher Männer gesetzt,“ sagt Ulrike Unger. Bevor Frauen überhaupt Füße zeigen durften, die unter bodenlangen Gewändern verborgen blieben, durften Männer auffälliges Schuhwerk präsentieren.

Hinter Ulrike Unger hängen zwei Gemälde, die lebensgroß den dänischen Erbprinzen Christian von Dänemark und seine Gemahlin Magdalena Sibylla von Sachsen zeigen. Es sind Angehörige des Hochadels in der Zeit des 30-jährigen Krieges (1618–1648).

Ulrike Unger führt zum ersten Mal eine Besuchergruppe durch das Eutiner Schloss, die sich für einen Ausflug in die Welt der höfischen Mode interessieren. Die Mitarbeiterin hat in den vergangenen Monaten diese neue Themenführung vorbereitet, die am Wochenende beim fünften „Festival der Führungen“ Premiere feierte. Bei der allerersten Tour nimmt Ulrike Unger ein gutes Dutzend Besucher auf die einstündige Reise mit in eine Zeit, in der sich Menschen für Mode oft großer Plage unterzogen.

Die Zeitreise beginnt beim Porträt Adolfs I. (1526– 1586), Herzog von Schleswig-Holstein-Gottorf: Er trägt einen aufwändig geschmückten Harnisch, Relikt der Ritterzeit, und Pluderhosen, die lange in Mode waren. Besonders auffällig und, wie Ulrike Unger erzählt, auf nur wenigen Gemälden zu sehen: Ein Hosenbandorden. Adolf I. trägt ihn in Kniehöhe. Bekommen hat er ihn von der englischen Königin Elizabeth I. als Trost, weil sie ihn nicht heiratete – wie andere 17 Adelige auch nicht, die sich ebenfalls als Gemahl beworben hatten.

Weiter auffallend an Adolfs Outfit: Bis über die Knie reichende Stiefel, vermutlich aus feinstem Kalbsleder gefertigt. Und ein hoher, fester Kragen, ebenfalls ein Relikt der Ritterüstung, der mit weißem Stoff ausfüttert wurde. Unbequem dürfte die Röhre trotzdem gewesen sein.

100 Jahre später, die Ära des Barock ist angebrochen, sind Erbprinz Christian und seine Magdalena Vertreter des Hochadels. Dem seien zum Beispiel rote Schuhsohlen vorbehalten gewesen, hat Ulrike Unger herausgefunden. Wie bei Adolf die Ritterzeit sichtbar blieb, so spiegelt sich bei König Christian die Kleidung der Landsknechte, die Soldaten im 30-jährigen Krieg.

Das nächste Jahrhundert bringt den Stil des Rokoko, Porträts vom Preußenkönig Fritz II. und seiner Schwester Luise Ulrike von Preußen zeigen typische Kleidung dieser Zeit, die vor allem Frauen extreme Disziplin und Leidensfähigkeit abverlangte: Es war die Zeit der Korsetts, mit deren Hilfe die Figur quasi unter Hochdruck geformt wurde. Das Anlegen eines Korsetts habe viele Stunden in Anspruch genommen, weiß Urike Unger, während die Frauen den ganzen Tag nichts gegessen hätten, seien die Korsetts etappenweise immer enger geschnürt worden.

Kein Wunder, dass Frauen häufig in Ohnmacht gefallen sind, weil sie kaum Luft bekamen. Ihre Geister wurden mit dem Inhalt von Riechfläschchen wieder geweckt, und Ulrike Unger hat in einem kleinen Marmeladenglas sogenanntes Riechsalz vorbereitet, was den Damen unter die Nase gehalten wurde: Eine Mischung aus Ammoniak und Flieder könnte, wie die Besucher schnuppern durften, durchaus Tote wieder zum Leben erwecken.

Rokoko war auch die Zeit des Puders und der Perücken und aufwändiger Schminke. Aber ja, auch die Männer schminkten sich. Und alle unterwarfen sich dem Diktat, höchst ungesunde Substanzen wie Bleiweiß, ein seit dem Altertum bekanntes Weißpigment, ins Gesicht zu schmieren. Unger: „Die erheblichen Folgen für die Gesundheit waren durchaus bekannt, sie wurden einfach hingenommen.“

Genau so wenig wurde die Natur geschont: Der Bartenwal wäre allein wegen seiner Hornplatten, die er im Oberkiefer anstelle von Zähnen hat und mit denen er seine Nahrung aus dem Wasser filtert, fast ausgerottet worden. Diese sogenannten Barten wurden als Stützen für Korsetts ebenso verwendet wie später für den Bau von Reifröcken. Verarbeitet wurden die Barten von Angehörigen des Berufsstandes der Fischknochenreißer.

Die französische Revolution (1789) setzte den Korsetts ein Ende, es folgte die Empire-Mode: Die Frauen trugen weite, sehr bequeme Kleider im Stil antiker Gewänder. Doch schon 40 Jahre später, gegen 1830, kam für die modebewusste Frauenwelt der Rückfall in ein anderes Extrem: Reifröcke mit Umfängen von bis zu sieben Metern, sogenannte Krenolinen. Anziehen konnte keine Frau ein solches „Zirkuszelt“ allein, und der Aufwand des Ausziehens konnte das Leben kosten: „Es ist die Rede von 3000 Frauen, die in England verbrannt sind, weil ihre Krenoline Feuer gefangen hat. Und es soll viele Unfälle gegeben haben, wenn sich Stoff in den Naben von Kutschrädern verfangen hat,“ erzählt Ulrike Unger. Aber auch das konnte man ahnen: Es gibt Mode, die kann lebensgefährlich sein. Und wer über vergangene Moden spottet, sollte mal schauen, mit welchen Absätzen manche Frauen heute ihre Gesundheit herausfordern.