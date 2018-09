Leichtes Spiel für Spitzenreiter Bujendorf

von Harald Klipp

18. September 2018, 22:16 Uhr

Der Spitzenreiter der A-Klasse Ostholstein, die Bujendorfer Spielvereinigung gewann 7:1(1:0) gegen den Tabellenvorletzten, den TSV Lütjenburg II. Die Gastgeber fanden gut in die Begegnung.

Espen Prieß schoss das 1:0 (11.). In der Folgezeit wurde das Spiel fahriger und dümpelte vor sich hin. Nach dem Seitenwechsel erzielte Johannes Weber früh das 2:0 (47.). Danach erhöhten Lukas Krause (60.) und Marcel Kramp per Elfmeter (76.). Quasim Khashei korrigierte den Zwischenstand auf 1:4 (79.). Lukas Krause schoss das 5:1 (80.). Falk Prieß in der 86. Minute und Hakan Selcuk eine Minute später bauten das Endergebnis auf 7:1 aus.

„Wir haben in den ersten 30 Minuten super gespielt und dann den Faden verloren. Mit Beginn der zweiten Hälfte waren wir wieder voll auf Kurs. Mit dem 2:0 war die Gegenwehr von Lütjenburg gebrochen. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung“, lobte der Bujendorfer Trainer Andreas Pump. Nun bereiten sich die Bujendorfer auf das Pokalspiel vor. Heute empfangen die Bujendorfer um 19 Uhr den Oberliga-Spitzenreiter Strand 08. „Wir werden es den Strandpiraten auf jeden Fall so schwer wie möglich machen“, verspricht Andrea Pump.