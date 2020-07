Eutin/Plön : Leichte Entspannung auf dem Arbeitsmarkt in der Region

Rückgang der Arbeitslosigkeit zum Vormonat und Anstieg der Stellenmeldungen – aber auch 23.811 Beschäftigte in Kurzarbeit.

01. Juli 2020, 13:45 Uhr

Eutin/Plön | „Es zeigt sich ein Lichtstreifen am Horizont“, freut sich Markus Dusch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Lübeck. Im Bezirk der Arbeitsagentur Lübeck, der die Hansestadt und den Kreis Ostholstein umfasst, waren im Juni weniger Frauen und Männer von Arbeitslosigkeit betroffen als im Vormonat und mehr als im Vorjahr. „Die Lockerungen der Corona-Einschränkungen führten dazu, dass auch der Personalbedarf zum Vormonat wieder anstieg, mehr Frauen und Männer eine Beschäftigung aufnehmen konnten und sich weniger Arbeitnehmende aus einer Beschäftigung heraus arbeitslos meldeten“, so Dusch.

Dennoch ist Kurzarbeit weiterhin ein Thema: Vom 1. März bis zum 25. Juni sind im Agenturbezirk Lübeck 4879 Anzeigen zur Kurzarbeit für 50.369 Beschäftigte eingegangen – davon 2570 Anzeigen für 23.811 Beschäftigte allein im Kreis Ostholstein. Damit greifen rund 41 Prozent der Betriebe, die mindestens eine oder einen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten haben, auf dieses Instrument zurück.

Quote von 5,4 Prozent im Kreis Ostholstein

Die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt im Überblick: Im Kreis Ostholstein waren im Juni 5685 Arbeitslose gemeldet, ein Rückgang von 493 oder 8,0 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr waren 1073 (23,3 Prozent) Arbeitnehmende mehr von Arbeitslosigkeit betroffen. Die Arbeitslosenquote ging um 0,4 Prozentpunkte zum Vormonat auf 5,4 Prozent zurück (Vorjahr 4,4 Prozent).

Im Südbezirk (Geschäftsstelle Hauptagentur Lübeck und Umgebung) der Agentur für Arbeit Lübeck waren im Juni 11.318 Arbeitslose gemeldet. Ihre Zahl ging um 127 (1,1 Prozent) gegenüber dem Vormonat zurück und stieg um 1955 (20,9 Prozent) gegenüber dem Vorjahreswert an. Die Arbeitslosenquote betrug 7,8 Prozent (Vorjahr 6,5 Prozent).

Im Mittelbezirk (Geschäftsstelle Eutin und Umgebung) waren im Juni 2647 Arbeitslose gemeldet. Ihre Zahl ging um 128 (4,6 Prozent) gegenüber dem Vormonat zurück und stieg um 432 (19,5 Prozent) gegenüber dem Vorjahreswert an. Die Arbeitslosenquote betrug 5,8 Prozent (Vorjahr 4,9 Prozent).

Im Nordbezirk (Geschäftsstelle Oldenburg und Umgebung) waren im Juni 1679 Arbeitslose gemeldet. Ihre Zahl ging um 357 oder 17,5 Prozent gegenüber dem Vormonat zurück und stieg um 384 oder 29,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr an. Die Arbeitslosenquote betrug 5,3 Prozent (Vorjahr 4,1 Prozent).

Quote von 5,0 Prozent im Kreis Plön

Im gesamten Kreisgebiet Plön wurden am Monatsende 3323 Arbeitslose gezählt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Arbeitslosigkeit um 802 oder 31,8 Prozent. Die Arbeitslosenquote betrug im Juni 5,0 Prozent (Vorjahresmonat 3,8 Prozent). Der Kreis Plön weist damit im Schleswig-Holsteinischen Vergleich immerhin noch die drittniedrigste Arbeitslosenquote nach Stormarn (4,1 Prozent) und Rendsburg-Eckernförde (4,7 Prozent) aus. „Während sich im Juni 2019 noch sommerliche Verhältnisse mit einer Arbeitslosenquote von 3,8 Prozent oder 2521 arbeitslose Menschen auf dem Plöner Arbeitsmarkt widergespiegelt haben, ist in diesem Jahr vieles anders“, sagte Petra Eylander, Leiterin der Agentur für Arbeit Kiel. „Wir haben es aktuell mit einer pandemiebedingten, saisonuntypischen Entwicklung der Arbeitslosigkeit im Kreis Plön zu tun. Die Monate vor dem Hochsommer und dazu gehörte auch immer der Juni, waren starke und saisontypische Abgangsgaranten für eine Verringerung der Arbeitslosigkeit. Die Auswirkungen der Corona Pandemie verhindern aber nach wie vor diesen positiven Trend am Arbeitsmarkt im Kreis Plön“, analysiert Eylander die aktuelle Lage.