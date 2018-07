Leichtathleten kämpfen weiter um Titel

von Harald Klipp

Auf norddeutscher Ebene setzen am Wochenende die U20- und die U16-Jugend die Titelkämpfe fort. Mit dabei ist auch U18-Europameister Nick Schmahl. Mika Jokschat vom Polizei-Sportverein Eutin wird sein Können mit Kugel und Speer zeigen. Lasse Stender wird im Hochsprung versuchen, doch noch die DM-Norm von 1,99 Meter zu erreichen. Auf den Mittelstrecken gehen Daniel Garschke und Wiebke Frank an den Start. In der U16 haben Kjell Jokschat in den Wurfdisziplinen, Hannes Behrens im Hochsprung und Zoe Hurka über 3000 Meter die Chance auf eine Platzierung unter den besten Acht.