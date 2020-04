Lehrer kann keiner ersetzen

Avatar_shz von Constanze Emde

24. April 2020, 22:12 Uhr

Nach sechs Wochen gab es ihn endlich für die Kids: Den ersten und lang ersehnten echten Kontakt zur Schule. Stolz wie Bolle, den Rucksack auf dem Rücken, ging es mit dem Rad um den kleinen See zur Ausgabe der Hausaufgaben. Im Gepäck hatte er die fertig ausgefüllten Hefte, die zur Kontrolle abgegeben werden sollten und eine wichtige Frage, die wohl viele seit Tagen beschäftigt: „Wann darf ich wieder in die Schule, Frau Kayser?“ Seine Klassenlehrerin wüsste das auch gern, „aber da müssen wir warten und geduldig sein“, gab sie ihm zusammen mit den Aufgaben für die nächste Woche mit auf den Weg. Junior würde unheimlich gern wieder in die Schule: „Mit anderen Kindern Mathe und Deutsch lernen, ist viel leichter als alleine“, sagt er und verschmitzt fügt er hinzu: „und ich vermisse die Pausen, die machen so einen Spaß“. Es sind die Freunde, die fehlen. Die Kids wollen „ihr Ding“ machen. Zuhause geht das für jeden bedingt und Kinder können, wenn sie Freunde vermissen, Erwachsene nur schlecht verstehen, wenn diese sagen: „Wir können noch froh sein, dass wir ins Grüne können. Stell dir mal vor, wie es denen wohl gehen muss, die in einem Mehrfamilienhaus in einer Großstadt festhängen.“ Kinder sind fürs Hier und Jetzt zu haben, seltener für erwachsene Gedankenkonstrukte, die wir uns, geben wir es doch zu, oft nur zum sogenannten „Schönreden“ oder verbessern des eigenen Gefühls machen. Kinder sind echt im Moment, sich darauf einzulassen kann richtig viel Freude bereiten.

Wenn Mathe und Deutsch am heimischen Tisch also geschafft sind, geht es raus an Wald und See: Steine sammeln, neue Dinge entdecken, im Rapsfeld verstecken und das leuchtende Gelb im Kontrast zur blauen Ostsee genießen. Am Fuße der Steilküste lässt sich an den verschiedenen Erdtönen zumindest der Versuch starten, die eiszeitliche Ablagerungen zu erklären. Auch kann man herrlich am Fuße eines Berges die Fantasie wecken, dass es diesen Hügel jetzt wohl nur gibt, weil den mal ein riesiger Gletscher hier her geschoben hat – Stichwort Endmoräne.Doch das lernt er vermutlich erst richtig in der Schule. Lehrer kann man nicht ersetzen, wir können nur versuchen, das Beste daraus zu machen.