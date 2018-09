Lehramtsanwärter vereidigt

13 neue Lehrkräfte in Plön ins Beamtenverhältnis auf Widerruf berufen

von sul

04. September 2018, 15:51 Uhr

Schulrat Stefan Beeg vereidigte gestern 13 neue Anwärter für das Lehramt an Grundschulen, an Sekundarschulen und für das Lehramt für Sonderpädagogik. Für ihn sei es eine Freude, die neuen Anwärter in den Vorbereitungsdienst zu entlassen: „Sie haben sich für einen schönen und wichtigen Beruf entschieden“, sagte Beeg. Für das Lernverhalten der Kinder seien die Lehrer ein entscheidender Faktor, weshalb die neuen Anwärter mit dem Herzen dabei sein sollten. Die Aussichten für eine Weiterbeschäftigung schätzte Beeg als sehr gut ein.

Nach der Ablegung des Amtseides stellten sich die Anwärter in einer Vorstellungsrunde vor. An den Grundschulen im Kreis absolvieren Ulrike Becker, Rabea Bohrmann, Sarah Dybek, Matthias Hoffmann, Alexander Jöhnck, Silja Viktoria Wietzke und Claudia Dodenhoff ihren Vorbereitungsdienst. An der Grund- und Gemeinschaftsschule in Heikendorf unterstützt Anna Eobaldt das Kollegium in den Fächern Deutsch und Spanisch.

Die Vorstellung der Anwärter gab Einblicke in ihren Lebensweg, so auch von Anna Eobaldt. Nachdem sie zehn Jahre auf den Kanaren gelebt hat, ist die 38-Jährige wieder in ihren Heimatkreis zurückgekehrt und nun Lehrerin

in Heikendorf. An der Al-bert-Schweitzer-Schule in Schwentinental ist wiederum Miriam Bansemer in den Fächern Deutsch und Sport eingesetzt; das Lehrerehepaar Felix und Marie-Luis Adler aus Erfurt haben sich aus Interesse an der Region für einen Vorbereitungsdienst in Schleswig-Holstein entschieden. Die zweite Phase der Lehrerausbildung absolviert das Paar an der Landesförderzentrale körperliche und motorische Entwicklung in Schwentinental. Für das Lehramt für Sonderpädagogik wurden außerdem Maike Puddig und Anna Opoka-Trela vereidigt.