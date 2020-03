Ostholstein : Leerer Fährbahnhof, volle Strände

Trotz Corona nutzten viele das Frühlingswetter am Wochenende. Indes wurden weitere Schließungen und Ausfälle bekannt gegeben .

15. März 2020, 12:46 Uhr

Scharbeutz/Puttgarden | Tag 1 nach Bekanntgabe der umfangreichen Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des Corona-Virus’: Doch am Samstag ließen sich davon, soziale Kontakte möglichst zu meiden, nur wenige abschrecken. Viele Geschäfte waren gut besucht – insbesondere die Supermärkte. Zudem lockte das frühlingshafte Wetter zahlreiche Menschen an die frische Luft. Entlang der Lübecker Bucht zeigten sich die Strände gut besucht.

Anders sah das am Fährbahnhof Puttgarden aus: Nach der Schließung der Grenzen auf dänischer Seite herrschte hier gähnende Leere. Denn Dänemark hatte am Samstag um 12 Uhr seine Grenzen dicht gemacht. Bis zum 13. April gilt für alle Nicht-Dänen nun: keine Einreise nach Dänemark.

Weiterer Gastronom schließt Lokal

Unterdessen wird das öffentliche Leben auch in der Region immer weiter eingeschränkt. Nach dem Eutiner Brauhaus hat ein weiterer gastronomischer Betrieb in Eutin Konsequenzen aus der Corona-Entwicklung gezogen – auch das „Tohuus“ bleibt nun bis auf weiteres geschlossen. „Wir erfreuen uns alle bester Gesundheit und das soll ja auch so bleiben. Es geht uns dabei um das Wohl der Risikogruppen, und da heißt es, geschlossen und besonnen zu reagieren“, sagten die Inhaber Tim Aldrup und Felix Schneider.

Gottesdienste ausgefallen

Auswirkungen hat Corona auch auf das kirchliche Leben. Wie überall waren auch in der Region die Gottesdienste abgesagt worden. Auch die Freie evangelische Gemeinde Eutin (FEG) hatte den Schritt von Nordkirche und Co. getan und lässt die Aktivitäten nun bis zunächst einschließlich 19. April ausfallen, wie Gerald J. Wick von der FEG Eutin am Wochenende mitteilte.



Veranstaltungen verschoben

Aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus’ haben sich auch die Organisatoren der „Fehmarnbelt Days“ entschieden, das Festival am 17. Mai und die Konferenz am 18. Mai in Weissenhäuser Strand zu verschieben. Das „Fehmarnbelt-Days“-Sekretariat sucht einen Ersatztermin und wird diesen in Kürze bekannt geben, teilten die Organisatoren mit.

Neben den größeren Veranstaltungen finden auch die kleineren Events nicht statt – so beispielsweise das am 21. März angedachte Bosseln der Wählergemeinschaft Glasau-Sarau oder auch der Osterbasar in der Wilhelm-Wisser-Kate in Braak.

Wegen der allgemeinen Verordnung zur Schließungen der Kulturstätten in Schleswig-Holstein bleibt auch die Gedenkstätte Ahrensbök bis auf weiteres geschlossen, wie der Trägerverein Gedenkstätte Ahrensbök/Gruppe 33 am Wochenende mitteilte. In gleicher Weise hat auch der Vorstand des Museums Turmhügelburg Lütjenburg reagiert: Das Museum bleibt bis auf weiteres geschlossen; Führungen finden wie in den anderen Museen nicht statt. Und das Wikingerlager am 30./31. Mai fällt ersatzlos aus, ebenso wie die Teilnahme am Internationalen Museumstag am 17. Mai. „Die Auflagen des Kreises hinsichtlich einer möglichen Durchführung sind für uns nicht machbar“, sagte Hartmut Eller, Vorsitzender des Museumsvereins. Die für den 24. März vorgesehene Mitgliederversammlung wird voraussichtlich im letzten Quartal des Jahres nachgeholt. „Der Besitzer des Lokals hat uns auch wegen der Auflagen den Saal gekündigt“, begründete Eller die Termin-Verschiebung.

Blutspende findet an anderem Ort statt

Nicht alle Termine können abgesagt werden: Die Krankenhäuser sind weiterhin auf Blutkonserven angewiesen. Der DRK-Blutspendedienst hat, da die Grundschule Süsel geschlossen ist, seinen Platz zum Aderlass nach Eutin verlegt. Heute kann im Uklei-Fährhaus (Eutiner Straße 7) von 15 bis 19.30 Uhr Blut gespendet werden.