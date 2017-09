Lecks entdecken mit grünem Wasser

von Achim Krauskopf

erstellt am 26.Sep.2017 | 19:26 Uhr

Die Stadtwerke setzen in diesen Tagen auf Rot-Grün. Doch diese aktuelle Farbenlehre hat nichts zu tun mit der undurchsichtigen politischen Landschaft nach der Bundestagswahl. Die Techniker der Kieler Stadtwerke suchen nach Lecks in ihrem 374 Kilometer langen Fernwärmenetz. Dafür kippen sie ein rotes Pulver namens Uranin in die Leitungen. Bei starker Verdünnung verfärbt sich die Flüssigkeit grün. Wo also in den nächsten Tagen das Erdreich grün schimmert, weist das Netz Undichtigkeiten auf. Mit feineren Instrumenten wie Wärmebildkameras können die Lecks dann exakt lokalisiert und behoben werden.

Im Verbundnetz befinden sich 35 000 Kubikmeter heißes, unter Druck stehendes Wasser, wie Jan Schlegel erklärt, bei den Stadtwerken zuständig für den Netzbetrieb. Täglich gehen schätzungsweise 250 Kubikmeter verloren. Das ist zwar weniger als ein Prozent, doch könnte man mit diesen 250 000 Litern täglich ungefähr 2000 Badewannen füllen. Dass ein Netz wie das Fernwärmesystem der Kieler Stadtwerke Wasser verliert, ist nicht ungewöhnlich. Im Sommer liegt die Temperatur des Wassers bei „nur“ 80 bis 90 Grad, im Winter sind es bis zu 130 Grad – der Heizbedarf ist viel größer. Das sich ausdehnende und wieder zusammenziehende Material erleidet auf Dauer Risse. Das kennt jeder Techniker.

Vor zwei Jahren hatten die Stadtwerke einen Flieger gechartet, der mit seinen sensiblen Kameras das Kanalisationsnetz überprüfte. Diesmal greifen die Verantwortlichen auf Erfahrungen ihrer Stadtwerke-Kollegen etwa in Flensburg oder Hannover zurück und haben insgesamt 200 Kilo Uranin eingekauft. Diese vergleichsweise kleine Menge des hochkonzentrierten Markierungsfarbstoffs ist ausreichend für das gesamte Netz.

Die Aktion kostet rund 10 000 Euro. In den nächsten drei bis vier Wochen zirkuliert der fluoreszierende Stoff durch das Fernwärmenetz. Wenn er bei Leckagen ins Erdreich dringt und an die Oberfläche aufschwemmt, soll er für acht Stunden sichtbar sein. Sönke Schuster bittet die Bevölkerung um Mithilfe: „Sollten die Kunden grüne Pfützen bemerken, freuen wir uns über einen Hinweis an die Wärmeleitwarte unter Tel. 0431/594 3001.“

Wohlgemerkt: Betroffen von der Kontrollaktion ist nicht das Trinkwassersystem, sondern nur das getrennte Fernwärmenetz. Die Kunden kommen mit dem Stoff nicht direkt in Berührung. Vorsichtshalber teilt Schuster aber mit, dass das Uranin in der von den Stadtwerken benutzten Verdünnung von 1 : 175 000 „gesundheitlich und wasserbiologisch absolut unbedenklich ist.“ Gestern, beim Einfüllen des Stoffs ins Fernwärmenetz, zogen sich die Arbeiter Schutzkleidung an, weil konzentriertes Uranin unglaublich farbecht ist und auf der Kleidung und der Haut Flecken hinterlassen kann, die sich nur schwer entfernen lassen. Und beim Einrühren des schweren Stoffes versagte sogar die elektrische Pumpe. Da musste Carsten Möller zum guten alten Besen greifen und und mit dem Stiel nachhelfen. Techniker wissen sich halt zu helfen.