Leckeres vom eingespielten Show-Koch-Trio

von Bernd Schröder

21. April 2018, 13:00 Uhr

Wie am Schnürchen lief es am Sonnabend beim Show-Kochen auf dem Eutiner Wochenmarkt. „Er ist ja jetzt schon im dritten Lehrjahr“, scherzte Eutins Dehoga-Chef Harry Heinsen (Foto v. re.) über Bürgermeister Carsten Behnk, der ihm wie auch Kochexperte Henrik Möller bereits seit dem Show-Kochen bei der Landesgartenschau 2016 zur Hand ging. Bei schönstem Frühlingswetter erfreuten sich zahlreiche Neugierige etwa an Pute, Lachs- oder Schollenfilet mit Spargel und Kartoffeln oder Quark-Joghurt-Schoko-Dessert mit Rhabarber-Apfelpüree. Nebenbei gaben Heinsen und Möller Tipps, etwa wie das Karamellisieren von Zucker gelingt. Das nächste Koch-Event findet Ende Juni statt.