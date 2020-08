Eutin : „Lebensart“ und „Classical Beat“: Messe und Konzert kombiniert

Zwei in einem: Vom 21. bis 23. August findet die „Lebensart“ in Eutin statt – und wird zur Bühne für „Classical Beat“.

10. August 2020, 15:34 Uhr

Eutin | Der Küchengarten und das historische Bauhofareal stehen vom 21. bis 23. August wieder ganz im Zeichen von Garten, Wohnen und Liftstyle – mit 80 Ausstellern macht die Messe „Lebensart“ zum vierten Mal in Eutin Station. „Es ist ein kleiner Schritt zurück ins Miteinander, ins Kommunikative, ohne rigoros zu viel beschneiden zu müssen“, sagte „Lebensart“-Veranstalter Martin Schmidt. Denn mit Blick auf die drei Vorgänger-Veranstaltungen in Eutin sei der Fortfall des Schauprogramms die einzig corona-bedingte Einschränkung der nun kommenden Neuauflage. Und die kommt ob des weitläufigen Areals auch ohne Maskenpflicht aus. In Küchengarten und Co. verteilen sich die Besucher gut, schätzt Schmidt.

„Lebensart“ wird zur Festival-Bühne

Auch wenn Musik stets ein Teil der „Lebensart“ war – so gab es in den Vorjahren unter anderem Kostproben der Festspiele zu hören – wird der Platz neben Torhäusern und dem Parkplatz „Alter Bauhof“ nun vollends zur Bühne: Am Samstag, 22. August, findet hier die Premiere von „Beathoven Experience“ statt – denn das Classical-Beat-Festival geht auf Sommertour und macht dabei Station in Eutin. „Beethoven neu komponiert“ nennt es Festival-Initiator Hans Wilhelm Hagen. Trompeter Joo Kraus und der Hamburger Rapper Luis Baltes werden gemeinsam mit dem Trio RSXT anlässlich Beethovens 250. Geburtstag dessen Musik in einem neuen Gewand präsentieren. „Etwas für junge Leute und für Mutige, die Klassik kennenlernen wollen“, so Hagen.

Sowohl Hagen als auch Schmidt sprachen von der „vielbeschworenen Win-win-Situation“ und den „Synergieeffekten, da man sich gegenseitig bewirbt“. Auch Eutins Bürgermeister Carsten Behnk freute sich über die kombinierte Freiluftveranstaltung – die Messe plus Konzert sei ein „Impuls für die Innenstadt“. Denn Tagestouristen und Urlauber würden den Besuch von Messe und Konzert auch mit einem Abstecher in die Altstadt verbinden.

Behnk kontert Minister-Kritik

Die kritischen Anmerkungen von Wirtschafts- und Tourismus-Minister Bernd Buchholz, dass Eutin „zündende touristische Effekte“ fehlen,

wies Behnk indes zurück. „Da gingen wohl die Pferde mit ihm durch“, kommentierte Behnk. Der Minister habe vor dem Rundgang Eutin viel gelobt. „Eutin hat gezeigt, was man machen kann. Eutin hat investiert“, betonte Behnk. Nun sei die Chance für Privat-Investoren gegeben. „Wir kriegen Neuansiedlungen in der Innenstadt – das schaffen andere nicht“, sagte der Verwaltungschef und verwies auch auf die „vielen Formate der Eutin GmbH, die zum Wiederanlaufen des Tourismus’ nach Corona in Planung sind“.

„Lebensart“ und Classical-Beat-Konzert seien „ein Schritt zurück in die Normalität“, so Behnk. Die Kombi-Veranstaltung biete insbesondere die Chance, dass Urlauber und Tagestouristen das Binnenland kennenlernen und wiederkommen. Und Schmidt ergänzte: „Derartige Veranstaltungen geben auch Impulse für die Branche.“ Die Corona-Krise habe auch den Ausstellern und Veranstaltungsmachern arg zugesetzt. Die Kooperation von „Lebensart“ und Classical Beat „ist ein gutes Beispiel, veranstaltungsübergreifend anzupacken“, sagte Schmidt.

Zwei Veranstaltungen, ein Preis

Die Messe ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet und kann durch zwei Eingänge betreten werden – an der Orangerie und an der Oldenburger Landstraße. Der Übergang von „Lebensart“ zu Classical Beat sei fließend, so Schmidt. Das Konzert beginnt am Samstag um 18.30 Uhr an den Torhäusern im direkten Umfeld der „Lebensart“-Gastronomie. Karten fürs Konzert kosten an der Tageskasse (ab 17 Uhr) zwölf Euro. Der Clou: Der Eintritt für die Messe kostet für Erwachsene sieben Euro und enthält bereits den Preis für das Konzert. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben indes freien Eintritt zur Messe.



Weitere Infos zu „Lebensart“ finden Interessierte im Internet unter www.lebensart-messe.de, zu Classical Beat unter www.classicalbeat.de.