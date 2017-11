Lebendiger Advent im Schloss

vergrößern 1 von 1 Foto: Schröder 1 von 1

von Bernd Schröder

erstellt am 23.Nov.2017 | 15:15 Uhr

Das Eutiner Schloss stimmt seine Besucher auf die Weihnachtszeit ein. Unter dem Motto „Lebendiger Advent“ gibt es an den Wochenenden einen Reigen kleiner Veranstaltungen. „Von außen erstrahlt das Schloss schon in vollem Glanz. Wir wollen zeigen, dass es auch innen ganz viel zu entdecken gibt“, kündigte Schloss-Chefin Brigitta Herrmann an. Es gibt Angebote für Kinder, Familien und Rätselfreunde sowie Konzerte. Der Eintritt zu den meisten Veranstaltungen ist frei.

Eine Fortsetzung findet die Reihe „Schlosskinder“. „Das hat eine so große Resonanz erfahren, dass wir es nochmal aufleben lassen“, sagte Museumspädagogin Ulrike Unger. Am 3., 10. und 17. Dezember, jeweils von 11 Uhr an, können Kinder von 6 bis 11 Jahren basteln und spielen und die Residenz erkunden.

Ebenfalls an den ersten drei Adventssonntagen, jeweils um 15 Uhr, gibt es eine Nussknackerführung. „Dabei kann man nicht nur Rätselnüsse knacken und Spannendes aus der Geschichte des Schlosses erfahren. Die Teilnahme kostet 12 Euro, für Kinder 6 Euro und für Familien 16 Euro.

Zu einem Adventskonzert lädt das Ensemble „Tea-Time-Renaissance“ für Sonntag, 3. Dezember, um 17 Uhr. In der Besetzung Sven Fanick und Ivan Zaitev erklingen in der Schlosskirche Werke aus für Orgel und Posaune.

Der Kiwanis-Club Ostholstein ist am zweiten Adventswochenende, 9. und 10. Dezember, mit der „Weihnacht im Schloss“ zu Gast. Sonnabend, 13 bis 19 Uhr, und Sonntag, 12 bis 18 Uhr, gibt es Musik, Kunsthandwerk und Weihnachtsbäckerei.

Das Quartett „Flauti Eckernförde“ spielt am Sonnabend, 16. Dezember, ab 17 Uhr in der Schlosskirche historische europäische und amerikanische Weihnachtslieder auf Blockflöten und Gemshörnern. Dazu liest Robert Döhring lyrische Texte zur Weihnachtszeit.

Eigens für die Adventszeit geöffnet ist das ehemalige herzogliche Bibliothekszimmer im Shop im Schloss. Shop-Leiterin Petra Döhring hat Besonderheiten im Angebot wie historische Faksimile-Masken oder Tassen mit Eutin-Motiven. Das Restaurant Schlossküche verwöhnt in der Vorweihnachtszeit mit saisonalen Leckereien und bietet ein Ambiente für Weihnachtsfeiern.