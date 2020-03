Lebendige Seen des Jahres 2020

Prestigeträchtige Auszeichnung des Netzwerkes Lebendige Seen für das Naturschutzengagement in der Holsteinischen Schweiz

von Achim Krauskopf

20. März 2020, 15:13 Uhr

Eutin | Eine geplante Feier zur Übergabe der Urkunde ist aus naheliegenden Gründen ausgefallen. Davon unberührt bleibt die Tatsache, dass eine prestigeträchtige, internationale Auszeichnung in das östliche Holstein geht: Die Seen der Holsteinischen Schweiz sind die „Lebendigen Seen 2020“ .

Die zu zehnten Mal verliehene Auszeichnung erfolgt mit Blick auf den Weltwassertag morgen durch die internationale Umweltstiftung Global Nature Fund (GNF) und das Netzwerk Lebendige Seen Deutschland: „Mit dieser Auszeichnung werden der einzigartige Charakter der Holsteinischen Schweiz herausgestellt und das Engagement aller Akteure, die sich im Seen- und Fließgewässerschutz engagieren, gewürdigt,“ sagt Udo Gattenlöhner, Geschäftsführer des GNF. Exemplarisch für den ökologisch guten Gesamtzustand der Region zwischen Lübecker Bucht und Kieler Förde stehe der Fischotter: In den 90er Jahren galt er in Schleswig-Holstein als ausgestorben, seit einiger Zeit sei er in den Seen und Flüssen der Holsteinischen Schweiz wieder heimisch und arbeite an seiner Rückkehr in ganz Schleswig-Holstein.

Die über 200 Gewässer der Holsteinischen Seenplatte böten einer Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten eine Heimat, heißt es in der Laudatio: Vom seltenen Großen Nixenkraut über den Eisvogel bis zum Seeadler. Der Verein Wasser Otter Mensch und die Integrierte Station Holsteinische Schweiz trügen zusammen mit Partnern dazu bei, den guten Zustand der attraktiven Seenlandschaft zu erhalten und dem Druck auf die sensible Landschaft entgegenzuwirken, der von Besiedlung, Landwirtschaft, Freizeitnutzung und Tourismus ausgehe. Die Dokumentation der Wasserqualität verdanke die Region vor allem dem unermüdlichen Einsatz zahlreicher ehrenamtlicher Naturschützer. Seit rund 30 Jahren engagierten sich Messstellen-Betreuer in dem Seen-Beobachtungsprogramm, erfassten in der Vegetationsperiode wöchentlich die Sichttiefe an 35 Gewässern, außerdem würden Wasserproben an 46 Messstellen genommen und ausgewertet. „Mit der Auszeichnung ‚Lebendige Seen des Jahres 2020‘ möchten wir auch den Vorbildcharakter des Seenbeobachtungsprogramms für andere Seenlandschaften hervorheben“, betont Gattenlöhner.

Dieses Programm wurde 1991 vom Kreis Plön ins Leben gerufen und wird seit 2019 von Wasser Otter Mensch weitergeführt, jeweils unterstützt vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume. Über die Website www.seen-transparent.de sind alle Date des Programmes öffentlich einzusehen.

Der Global Nature Fund (GNF) ist eine 1998 gegründete unabhängige, gemeinnützige Stiftung für Umwelt und Natur mit Sitz in Radolfzell am Bodensee und Büros in Bonn sowie Berlin. Der GNF engagiert sich international, das deutsche Netzwerk Lebendige Seen ist im weltweiten Netzwerk Living Lakes mit über 140 Partnerorganisationen weltweit verknüpft. In dieser „Liga“ sind so bekannte Gewässer wie der Titicaca-See (Südamerika), der Baikalsee (Russland) oder der Lake-District (England) vertreten.

Mitglieder des Vereines Wasser Otter Mensch (WOM) engagieren sich seit 1999 für die Wiederbesiedelung der schleswig-holsteinischen Gewässer durch den Fischotter, dabei werden die Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie und die Natura-2000-Richtlinie unterstützt und umgesetzt. Aus dieser Initiative hervorgegangen ist 2017 die Integrierte Station Holsteinische Schweiz, eine Außenstelle des Landesamts für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR). Die Station arbeitet schwerpunktmäßig am Auenschutz in der Holsteinischen Schweiz und sie koordiniert als lokale Anlaufstelle Naturschutzarbeit.