Lea Gundlach folgt Eike Gudegast

Wechsel in der Leitung des Zeltlagers in Landenhausen / Anmeldungen für nächstes Zeltlager vom 4. bis 18. August noch möglich

von Michael Kuhr

26. April 2018, 16:14 Uhr

Die langjährige Leiterin des Zeltlagers in Landenhausen, Eike Gudegast, hat ihre Tätigkeit in jüngere Hände gelegt: Nach sechs Jahren in der Leitungsverantwortung hat sie die Aufgabe Lea Gundlach übergeben. Eike Gudegast selbst hat mehr als die Hälfte ihrer Sommer in Landenhausen verbracht.

Das Zeltlager Landenhausen ist vielen Menschen im Kreis Plön ein Begriff. Seit 1960 sind Generationen von Kindern jedes Jahr in die beliebte Ferienfreizeit des Kreisjugendamtes gereist und haben später das Zeltlager häufig noch viele Jahre als Betreuer und Förderer unterstützt.

„Das außerordentliche Engagement von Eike Gudegast ist bemerkenswert“, sagte Landrätin Stephanie Ladwig. Allein die pädagogische Professionalisierung des Zeltlagers und ihr Einsatz für Partizipation und Miteinander verdienten hohe Anerkennung.

Eike Gudegast habe unzähligen Kinder-Generationen des Kreises Plön eine unvergessliche Zeit verschafft. Von 1986 bis 1991 war sie selbst als Kind im Zeltlager. Darauf folgten viele Jahre als Betreuerin und stellvertretende Leiterin, bis sie 2011 die federführende Verantwortung übernahm. „Mir war es stets wichtig, zwei Wochen lang Kindern eine tolle und unvergessliche Zeit zu verschaffen, sie beim Aufwachsen zu begleiten und vielen von ihnen eine Alternative zu ihrem Alltagsleben zu zeigen“, sagte Eike Gudegast.

Die neue Lagerleiterin, Lea Gundlach, setzt nun die langjährige Tradition des Zeltlagers fort. Sie war selbst bereits fünf Sommer als Kind im Zeltlager und dort schon zehn Mal in verschiedenen Betreuungsfunktionen tätig. „Eike Gudegast hat das Zeltlager in besonderer Weise weiterentwickelt und geprägt. Nun ist es an Lea Gundlach, in diese Fußstapfen zu treten“, so Landrätin Ladwig weiter.

Lea Gundlach haben viele bisherigen Betreuerpositionen im Zeltlager geprägt und persönlich weitergebracht: „Zwei Wochen im Zeltlager mit Höhen und Tiefen, Vorbereitungsstress und dieser besonderen Verantwortung für die eigene Gruppe und die Kinderschaft als Ganzes sind wirkungsvoller als jeder Pädagogik-Intensivkurs.“

Das nächste Zeltlager Landenhausen findet vom 4. bis 18. August in der Nähe eines kleinen hessischen Dorfes in der Nähe von Fulda statt. Mit modernen Reisebussen werden 180 Kinder und 33 Betreuer anreisen und dort 22 Zelte beziehen. Mitfahren dürfen Kinder im Alter von neun bis 14 Jahren. Die Kosten für die zweiwöchige Freizeit belaufen sich auf 280 Euro pro Kind aus dem Kreis Plön, 320 Euro für auswärtige Kinder. Für Familien mit geringem Einkommen besteht die Möglichkeit, einen Zuschuss für die Teilnahmekosten zu beantragen.



Weitere Infos unter www.kreis-

ploen.de (Stichwort Zeltlager Landenhausen). Fragen beantworten Bärbel Staudler (E-Mail: baerbel. staudler@kreis-ploen.de, Telefon 04522/743-222) sowie Bärbel Reincke (E-Mail: baerbel.reincke@kreis-ploen.de, Telefon 04522/743-218).