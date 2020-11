Eutin : „Lasst Schulen und Kitas offen“

Kinder und Jugendliche brauchen einen geschützten Rahmen für ihre Entwicklung und Unterstützung, sagt Expertin Andrea Kamps.

22. November 2020, 08:49 Uhr

Eutin | Abstandhalten, Maske tragen, kein Singen zur Begrüßung, kein Kindergeburtstag wie gewohnt – gestresste Eltern. Was Kinder und Jugendliche in Zusammenhang mit Corona erleben und entbehren müssen, haben Studien und jüngste Befragungen gezeigt. Aber parallel zu Diskussionen über weitere Wirtschaftshilfen oder schärfere Eingriffe in den Betrieb von Kitas und Schulen könnte das Wohl der Jüngsten der Gesellschaft aus Sicht der landesweit Aktiven des Kinderschutzbundes (KSB) gern wieder mehr in den Fokus politischer Entscheider gerückt werden.

Wie sieht es konkret in Eutin aus? Der Ostholsteiner Anzeiger hat bei Andrea Kamps, der Geschäftsführerin des Eutiner KSB-Ortsverbands, nachgefragt. „Unser Appell und unsere Hoffnung ist: Lasst Schulen und Kitas auf!“ In der Kita des Kinderschutzbundes erlebe sie, wie wichtig der geschützte Rahmen für Kinder ist. „Da können sie bis zu zehn Stunden, so lange haben wir geöffnet, spielen, ohne direkt mit den Sorgen der Eltern konfrontiert zu werden. Ebenso gilt das natürlich für die größeren Kids und Jugendlichen, während sie in der Schule sind“, sagt Kamps. Die Kinder, so ihre Beobachtung, können sich sehr gut an die neuen Regelungen gewöhnen, tragen Maske, halten Abstand und kommen im „neuen Alltag“ zurecht. „Wenn etwas die Stimmung der Kinder und Jugendlichen in dieser Zeit drückt, dann ist es die Stimmung, die von den Eltern aufgenommen wird“, weiß Kamps auch aus dem Alltag der Familienhilfe des Kinderschutzbundes zu berichten.

Gut 100 Eutiner Familien werden von Familienhelferinnen betreut. Das Vertrauensverhältnis sei groß und über lange Zeit erarbeitet worden. „Gerade in der Zeit des ersten Lockdowns im Frühjahr konnten wir die Eltern neben der regulären Unterstützung entlasten, in dem wir beispielsweise mal ein Kind zum Spazieren oder Spielen abgeholt haben.“ Die Familien, die betreut werden, haben oft mehrere Kinder. Wenn alle Einrichtungen zu und sogar Parks und Spielplätze geschlossen seien, sei es eine große Herausforderung den Alltag zusammen zu meistern. „Die Familien, die wir betreuen, haben auch schon vor Corona ihre Themen und Probleme gehabt. Zu gesundheitlichen und seelischen Nöten, drohender Armut und Arbeitslosigkeit kommt nun noch alles rund um Corona obendrauf. Das kann schnell zu Überforderung insgesamt führen und da helfen wir, wo wir können, um Familien zu entlasten“, betont Kamps. Sie sorge sich nicht um die Eltern und Kinder, die vom Kinderschutzbund betreut werden, sondern um die, die gerade nicht erreicht werden in dieser Zeit und trotzdem nicht weiter wissen.

Während des Lockdowns im Frühjahr haben viele Menschen telefonisch Kontakt gesucht, um Tipps zu bekommen, wie der Alltag, Homeoffice und Kinderbetreuung gemeistert werden könne oder um Ideen gebeten oder Rat für unterstützende Hilfen gefragt. Auch habe es – wie deutschlandweit – eskalierende Situationen in Familien gegeben. In diesen Fällen entscheidet das Jugendamt, Kinder -zu deren Schutz- vorübergehend aus der Familie zu nehmen. In einem Fall habe eine Mutter keinen Ausweg gewusst und ihre Kinder selbst in Pflege gegeben. „Hilfesuchen und zu erkennen, dass man Hilfe benötigt , ist kein Zeichen von Schwäche, sondern eine Stärke. Das versuchen wir den Familien immer deutlich zu machen, um langfristig solchen Situationen entgegen zu wirken“, betont Andrea Kamps. Das Vertrauensverhältnis zwischen den Helferinnen und den Familien sei so gut gewachsen, dass Kamps sicher ist, dass sie auch kommen, wenn es wichtig ist.

„Die zahlreichen schönen Aktionen und Veranstaltungen mussten coronabedingt leider bis auf wenige dieses Jahr ausfallen“, sagt Kamps.

Für die Vorweihnachtszeit sind kleine Adventsaktionen geplant – mit der großen Hoffnung verbunden, dass Treffen möglich bleiben. Der Wunschbaum des Kinderschutzbundes steht in diesem Jahr bei Buchhandlung Hoffmann. Wer Kindern aus finanziell schwachen Familien eine Freude zum Weihnachtsfest machen möchte, kann sich einen Wunschzettel „abpflücken“ und das Geschenk beim Schuhladen Aldrup abgeben.

Der Baum soll zum ersten Advent aufgestellt werden, so Kamps. Ihr persönlicher Weihnachtswunsch: „Dass die Unterstützung der Frühen Hilfen nicht unter den ganzen Coronakosten zusammengestrichen, sondern weiterhin finanziert wird, denn es zeigt sich, wie wichtig es ist, den Familien mit Multiproblemlagen schnell und unkompliziert individuell helfen zu können.“ Für alle Eltern hat sie den Tipp: „Gehen Sie einfach mal sprichwörtlich auf Augenhöhe mit ihrem Kind und fragen nach dessen Vorstellungen für einen schönen Tag.“ Kinder ernst nehmen und Fragen auch rund um Corona altersgerecht zu begegnen, sei wichtiger denn je.