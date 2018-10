Lasse Dymowski macht den SG-Sieg perfekt

von Harald Klipp

15. Oktober 2018, 21:35 Uhr

Die SG Scharbeutz/Süsel hat in der Fußball-Kreisklasse A einen 2:0 (1:0)-Sieg beim TSV Wentorf gefeiert. Die Taktik der Gäste ging auf. Scharbeutz stand defensiv stark und lauerte auf Konter gegen offensivfreudige Gastgeber.

In der 45. Minute flankte Jan-Ove Voss in den Strafraum der Gastgeber und fand in Lasse Dymowski einen Abnehmer zum 1:0. Nach der Pause blieben sich beide Teams ihrer Taktik treu. Wentorf bestimmte das Spiel, während Scharbeutz mit guter Abwehrarbeit auf Konter baute. In der 73. Minute setzte sich Noah Cengiz Tazegül durch und legte füt Lasse Dymowski zum 2:0 auf. Nach dem zweiten Tor ließ der Offensivdrang der Gastgeber nach. „Wir haben unsere Taktik gut umgesetzt. Die Mannschaft hat eine gute Einstellung gezeigt und sich mit drei Punkten belohnt“, sagte der Scharbeutzer Trainer Dennis Rosenlöcher nach dem Abpfiff.