Lars Winter vom Amt enttäuscht

von Michael Kuhr

erstellt am 06.Dez.2017 | 11:34 Uhr

Die Entscheidung des Amtsausschusses des Amtes Großer Plöner See, weiterhin aus einer eigenen Verwaltung mit einem neuen Leitenden Verwaltungsbeamten an der Spitze die Geschäfte der amtsangehörigen Gemeinden zu übernehmen, wird in Bosau einiges verändern. Zwar soll die Verwaltung in Hutzfeld erhalten bleiben, doch Bosau verliert den Bürgervorsteher und muss den Posten des Bürgermeisters ehrenamtlich besetzen.

Birgit Steingräber-Klinke (SPD) aus Bosau war die einzige, die gegen den offenbar längst intern verhandelten Beschluss votierte. In der Diskussion im Amts- und Geschäftsausschuss hatte auch Dersaus Bürgermeister Holger Beiroth (Aktive Bürgerliste Dersau) die Idee: „Zwei Verwaltungen in einer Stadt sollten Synergien suchen.“ Amtsvorsteher Gerold Fahrenkrog wiegelte ab: „In fünf, sechs oder sieben Jahren kann mit neuen handelnden Personen alles anders aussehen.“ Das Amt sollte jetzt bescheiden bleiben und kleine Brötchen backen.

Heftig ging es im Amtsausschuss zu. Birgit Steinbräber-Klinke hätte sich eine öffentliche Diskussion gewünscht, es habe auch nie ein gemeinsames Gespräch zwischen Amt und Stadt gegeben. Die SPD-Frau hat den Eindruck, dass das Amt „Angst vor dem Austausch hatte“. Der Amt fehle der Mut: „Sie haben eine Chance vertan.“ Sie erinnerte an den existierenden Vertrag, in dem nach seiner Änderung 2012 die zuvor noch genannte „mittelfristige Lösung mit Plön“ zugunsten „anderer Partner“ gestrichen worden sei. Es hätte auch neue Chancen der Zusammenarbeit von Amt, Stadt Plön sowie Malente und Eutin gegeben.

„Ich könnte der Stadt Plön nach meinen Erfahrungen der vergangenen zehn Jahre viele Tipps für eine bessere Verwaltung geben“, sagte der Geschäftsführende Bürgermeister des Amtes, Mario Schmidt. Doch das verböte sich ihm. Die Stadt wolle das Amt haben und seine Einnahmen damit verbessern. Den Einsatz von Birgit Steingräber-Klinke für eine Zusammenarbeit des Amtes mit der Stadt Plön bezeichnete Mario Schmidt als „peinlich“.

Dem pflichtete auch Max Plieske (Grüne) bei. Steingräber-Klinke sollte die Demokratie respektieren. Und Bosaus Bürgervorsteher Alfred Jeske (CDU) erinnerte daran, dass vor einem Jahr im Ältestenrat über die Verwaltungsstruktur des Amtes gesprochen wurde. Danach sei auf Wunsch der SPD sogar fachlicher Rat eingeholt worden, kritisierte Jeske einen Alleingang der SPD. Die Beibehaltung der Strukturen und die Einstellung eines Leitenden Verwaltungsbeamten sei die günstigste Möglichkeit für das Amt Großer Plöner See.

Birgit Steingräber-Klinke stimmte gegen die Einstellung eines Leitenden Verwaltungsbeamten. Übrigens: es gibt im Amtsausschuss keine einhellige SPD-Meinung. Jörg Prüß, der zweite ’SPD-Vertreter, sprach sich dafür aus.

„Ich finde es schade, dass sich das Amt so entschieden hat und halte es nicht für zukunftsträchtig“, sagte Plöns Bürgermeister Lars Winter gestern auf OHA-Anfrage. Unabhängig von der Entscheidung werde er das Ziel einer Verwaltungsstruktur weiter verfolgen. Er frage sich, wer der Berater der Mitglieder des Amtsausschusses ist: „Zu behaupten, man komme für die Schulden der Stadt auf, entbehrt jeder Grundlage.“ Für Bürgermeister Lars Winter lässt das den Schluss zu, dass „mit unsachlichen Argumenten die Entscheidung entsprechend geschoben wurde“.