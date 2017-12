Langzeittherapie statt Haft? – „Es steht viel auf dem Spiel“

von Constanze Emde

erstellt am 22.Dez.2017 | 00:20 Uhr

Der Angeklagte, so sagt sein Anwalt, sei „eigentlich ein ganz intelligenter Typ“, er habe nur ein Problem mit dem Alkohol. Drei offene Bewährungsstrafen laufen derzeit, wegen einer dritten Straftat musste er sich gestern vor dem Eutiner Amtsgericht verantworten.

Der Mann soll, gemeinsam mit einem Komplizen, im August einen Satelliten-Receiver bei Megaland im Industriegebiet gestohlen haben. Dieser habe ihn „beim Receiver-Ziehen“, wie von der Staatsanwaltschaft zitiert wurde, begleitet und sich im Geschäft kurzerhand entschieden, eine Bluetooth-Box zu stehlen, indem er sie in seinem Jackenärmel verschwinden ließ.

Auf den Bildern der Überwachungskamera ist laut Richterin Anke Erlenstädt deutlich erkennbar, wie der Angeklagte den Laden betritt und am Regal den Receiver in seinen mitgebrachten Rucksack steckt. Das Problem: Auf dem Video ist der 19. August 2017 vermerkt, die Anklage spricht jedoch vom 21. August. Der Mitarbeiter des bestohlenen Geschäftes konnte sich gestern nicht mehr erinnern, ob er am Tattag oder erst am Montag danach Anzeige erstattete. Der Polizeibeamte, der die Anzeige aufnahm, war gestern erkrankt. Die Frage soll in einem neuen Termin geklärt werden.

Verteidiger Martin Vogel legte gleich einen „Doppelwiderspruch“ ein. Zum einen gegen die Verwendung des Protokolls der Vernehmung des zweiten Beschuldigten, weil dieser aus seiner Sicht zu stark alkoholisiert war. Zum anderen, weil er eine ordnungsgemäße Belehrung des Befragten vorab durch den Polizisten anzweifelt.

Der Polizeibeamte versicherte im Zeugenstand, dass er ihn ausreichend belehrt habe, dass er ihn außerdem kenne und der Beschuldigte gesagt habe: „Ich weiß, dass ich getrunken habe, aber jetzt ist das genau richtig. Habe ich zu viel, bin ich nicht zu gebrauchen und bei zu wenig auch nicht.“ Richterin Erlenstädt ergänzte ebenfalls, den Akten sei zu entnehmen, dass er Alkohol gewöhnt sei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,31 Promille.

Zu einem Ende kam die Hauptverhandlung nicht, die Richterin legte dem Angeklagten aber mit Blick auf einen zweiten Termin nahe, mit dem Gericht zu kooperieren. „Für Sie steht hier viel auf dem Spiel, auch wenn der Receiver letztlich nur 79,90 Euro gekostet hat. Wir haben hier drei offene Bewährungsstrafen.“

Der Angeklagte hatte bis dahin nur erklären lassen, dass er sich nicht äußern wolle. Sein Anwalt sprach von einer „Langzeittherapie“. Sein Mandant brauche den Druck, es auch mal sechs Monate durchzuziehen. „Es ist schade, dass die bisherigen Bewährungsbeschlüsse diesen Druck nicht aufbauen konnten“, sagte Anke Erlenstädt und fügte hinzu, „diese Sache ist einen Monat nach dem letzten Urteil gelaufen“. Ohnehin müsse zu so einer Lösung die Staatsanwaltschaft zustimmen. Ein weiterer Termin soll im Januar anberaumt werden.