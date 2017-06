Langfeldt geht in die dritte Amtszeit

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Das 400-jährige Bestehen der Plöner Schützengilde von 1621 wirft seine Schatten voraus: Aus Anlass des hohen Geburtstags lässt die Gilde zunächst bis 2021 jedes Jahr ein neues handgemachtes Jahrgangsbier brauen, das bei Gildeveranstaltungen ausgeschenkt wird. Das spezielle Gildebräu sei 2017 ein Märzenbier, das in Beugelbuddelflaschen abgefüllt und beim Gildefest (11. und 12. Juli) auf den Tisch kommt, kündigte 1. Ältermann Heinz Langfeldt bei der Generalversammlung an. Bei dem Mitgliedertreffen wurde der 68-Jährige von den 60 anwesenden (von 126) Gildebrüdern einstimmig in seine dritte sechsjährige Amtszeit seit 2005 gewählt. 2. Ältermann bleibt für weitere sechs Jahre ebenso einhellig Stefan Meyer (46), 2011 erstmals in das Amt gewählt.

„Gilde funktioniert nur gemeinsam, wir sind ein Team, so muss es weitergehen, lasst uns das Jubiläum gemeinsam angehen“, appellierte Langfeldt an die Versammlung. Man werde in Kooperation mit dem Museum des Kreises Plön eine Festschrift zur Gildegeschichte in Verbindung zur Stadtgeschichte erarbeiten und Plöner Bürger, die zugleich Gildebrüder waren, besonders betrachten, erläuterte er eine erste Idee. Es werde keine Wiederholung der Festschrift von 1996 geben. „Weitere Vorschläge werden gesammelt und diskutiert“, sagte Langfeldt.

Die Schützengilde plant, sich am 2. Juli beim Stadtbuchtfest mit einem Stand und Spielen für Kinder zu präsentieren und den Vogel aufzustellen. Daher verlängere sich die Gilde-Ausstellung in der Förde-Sparkasse auf zwei Wochen, da sie schon ein Wochenende früher aufgebaut werde, und der Vogel müsse früher fertig sein. Zum Gildefest erwarten die Plöner als Gastgilde die Lütjenburger Schützen-Totengilde von 1719, die bald 300 Jahre alt wird. Ihr 575. Jubiläum feiert 2017 die Preetzer Schützengilde von 1442.

Fenster und Dach des Schießstandes im Düvelsbrook wurden 2016 saniert, finanziell sieht es laut Schatzmeister Sven Hansen gut aus. Er mahnte allerdings ausstehende Jahresbeiträge an, die sich auf rund 1000 Euro summierten. Damit auch in diesem Jahr eine Kutsche die Älteren begleitend zum Marsch in den Düvelsbrook bringen kann, ging auf Wunsch des Gildebruders Gerd Seefluth der Hut herum. 421 Euro wurden gesammelt. Gildeschreiber Torben Martens gab einen launigen Rück- und Ausblick auf 2016/2017 und schaffte den Rundumschlag von Donald Trump über Martin Luther bis zu „Pleiten, Pech und Pannen“ beim Gildefest 2016, als bereits beim 533. Schuss der Vogel fiel. Es seien die kleinen, leisen Begegnungen, die verbinden, wünschte sich Martens für die Gilde Leute, die „nicht nur schnacken, sondern anpacken“.





von Alexander Steenbeck

erstellt am 09.Jun.2017 | 16:36 Uhr