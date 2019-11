Langenhagen: Planungen für neue Kanalisation beginnen

von Achim Krauskopf

08. November 2019, 14:50 Uhr

Langenhagen | Das Abwasserrohr unter der Hauptstraße in Langenhagen ist an vielen Stellen massiv beschädigt, eine Reparatur ist dringend. Schönwaldes Bauausschuss beschloss, für 20.000 Euro ein Ingenieurbüro mit der Planung neuer Rohrleitungen und der Straße zu beauftragen. Den Ausbau der Straße wollen die Ausschussmitglieder aber vorerst nicht angehen.

Bereits vor zwei Jahren hatte die Gemeinde eine Kostenschätzung für die zwei bislang noch nicht ausgebauten Straßenabschnitte eingeholt. Damals war die Rede von zwei Millionen Euro - angesichts der Haushaltslage zu viel. Inzwischen erfolgte Kamerafahrten zeigte: Die Instandsetzung des Mischwasserkanals unter der Straße, die nach Wissen einiger Ausschussmitglieder aus dem Jahre 1969 stammt, lässt sich nicht mehr aufschieben. Um die Reparaturen gleich in der richtigen Dimension auszuführen, soll der Planer nun hydraulische Berechnungen anstellen. Zuvor muss vom Kreis die Zustimmung für die Beibehaltung des Mischwasserkanals eingeholt werden. Darin sehen die Kommunalpolitiker die einzige Chance die Entwässerung mit vertretbarem finanziellen Aufwand instand zu setzen. Der mittlere Abschnitt der Hauptstraße wurde bereits mit einem Mischwasserkanal ausgebaut.

Einen Vollausbau der Straße wollen die Ausschussmitglieder unbedingt vermeiden. Nils Meyer (CDU) skizzierte die interfraktionell abgestimmte Vorgehensweise so: Nach Abschluss der Planung wird auf deren Grundlage der Mischwasserkanal in der Straße in Abschnitten neu verlegt. Dazu müsse die Fahrbahn auf etwa 1,5 Metern Breite aufgegraben und nach Abschluss der Arbeiten mit Asphalt wieder verschlossen werden. Nachdem sich der Boden noch einmal gesetzt habe, könne nach etwa einem Jahr die Straße auf gesamter Breite abgefräst und mit neuer Deckschicht versehen werden. „Wo es nötig ist ersetzen wir auch die Tragschicht. Das hält dann wieder 25 bis 30 Jahre“, war sich Meyer sicher. Einen Ausbau könne man immer noch machen, wenn sich neue Fördertöpfe auftäten. Michael Schumacher (CDU) pflichtete ihm bei. Die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge für Anlieger befreie die Gemeinde gleichzeitig von der Verpflichtung Straßenbaumaßnahmen als Vollausbau umzusetzen. Solange die Möglichkeit bestand, Beiträge zu erheben, sei die Gemeinde aufgrund der zu erwartenden Fehlbetragszuweisungen zum Ausbau verpflichtet gewesen. Nun könne man auch wie von Meyer beschrieben vorgehen.

Auf Baufahrzeuge muss sich in Langenhagen aber noch niemand einstellen. „Vor Herbst 2020 haben wir keine fertige Planung“, lautete die einhellige Einschätzung im Ausschuss. Schon im Frühjahr sollen Asphaltierungsarbeiten im „Langenhagener Weg“ und in Mönchneversdorf in der Straße „Zum Schloßberg“ beginnen, beschloss der Ausschuss bei zwei Enthaltungen.