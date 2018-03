Gemeinde Malente : Lange Haft für Benzer Brandstifter

Lübecker Landgericht lässt angeklagten Hauseigentümer noch im Saal festnehmen. Er soll sechs Jahre und neun Monate hinter Gitter

von Bernd Schröder

29. März 2018, 15:37 Uhr

Das Lübecker Landgericht hegte keinen Zweifel an der Schuld des Angeklagten. Sechs Jahre und neun Monate verhängte die VII. Große Strafkammer am Gründonnerstag wegen besonders schwerer Brandstiftung in Verbindung mit Versicherungsbetrug gegen einen 43 Jahre alten Hauseigentümer. Dessen Einfamilienhaus in Benz war am späten Abend des 24. August 2016 in Flammen aufgegangen – nach Überzeugung des Gerichts hatte der Mann selbst dafür gesorgt, um die Versicherungssumme zu kassieren und damit ein neues Haus für sich und seine Frau zu finanzieren.

Einen 33 Jahre alten Mittäter traf es nicht ganz so hart, doch auch er muss hinter Gitter. Wegen Beihilfe verurteilte ihn das Gericht zu zwei Jahren und neun Monaten Haft. Verteidigerin Isabelle Knaipp hatte eine Bewährungsstrafe für den dreifachen Familienvater gefordert, der von Beruf ausgerechnet Brandsanierer ist. Staatsanwältin Jannicka Sondag wollte ihn dagegen für fünf Jahre und zwei Monate ins Gefängnis schicken. Die bislang unbescholtenen Angeklagten nahmen die Urteile weitgehend regungslos zur Kenntnis.

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme hatte der Mittäter einen dritten Mann für die „Drecksarbeit“ angeworben. Doch der war nicht in der Lage, die Tat allein zu bewältigen. Also fuhr der „Anwerber“ ihn mit seinem Auto zum Tatort, holte ihm bereitgestellte Kanister mit Brennstoff aus einem Schuppen und trichterte ihm genaue Anweisungen des Hauseigentümers zur Vorgehensweise ein. So hebelte der Mann beispielsweise ein Fenster auf, um einen Einbruch vorzutäuschen. Ein Fingerabdruck hatte die Polizei auf die Spur des Brandstifters gebracht. Das Landgericht verurteilte ihn bereits im vergangenen Jahr zu vier Jahren und neun Monaten Haft.

Mit dem Strafmaß für den Hauseigentümer ging das Gericht unter Vorsitz von Helga von Lukowicz um fünf Monate über die Forderung der Staatsanwältin hinaus, ganz zu schweigen vom Antrag des Verteidigers Andreas Mroß, der Freispruch gefordert hatte. Der Hauseigentümer sei nicht Anstifter, sondern Täter, betonte die Vorsitzende Richterin.

Für einen Paukenschlag sorgte die Strafkammer nach der Urteilsbegründung. Wegen Fluchtgefahr ordnete sie Untersuchungshaft für den Angeklagten an und löste damit Entsetzen bei Ehefrau und weiteren Verwandten des Mannes aus. Obwohl die Urteile noch nicht rechtskräftig sind, nahmen Justizbeamte den kräftig gebauten, etwa 1,90-Meter großen Frührentner noch im Gerichtssaal fest. Der hatte bis zuletzt seine Unschuld beteuert: „Ich habe niemanden für etwas bezahlt. Ich habe nichts gemacht“, erklärte er in seinem Schlusswort.

„Die Eheleute haben offensichtlich nicht ernsthaft mit einer Verurteilung gerechnet“, vermutete Helga von Lukowicz. Sie sah Fluchtgefahr, da der Angeklagte keine feste Beschäftigung und keine sozialen Bindungen habe. Außerdem unterhalte er durch einen nebenbei betriebenen Autohandel Kontakte ins Ausland und könne sich mit Hilfe seines Wohnwagens ohne viel Aufwand absetzen. Für unschuldig hält das Gericht dagegen die Ehefrau des Mannes, Miteigentümerin des inzwischen abgerissenen, aber noch nicht abbezahlten Hauses. „Die Kammer geht davon aus, dass sie in die Pläne ihres Mannes nicht eingeweiht war“, sagte Helga von Lukowicz.

Wortreich hatte der Verteidiger des Hauseigentümers versucht, das Gericht von der Unschuld seines Mandanten zu überzeugen. Doch Helga von Lukowicz machte in der Urteilsbegründung einen gravierenden Schwachpunkt seines Plädoyers aus. „Die Motivation ist zu kurz gekommen“, erklärte sie. Ohne eine „Bezahlung“ durch den Hauseigentümer hätten die beiden Mittäter gar keinen Grund gehabt, das Haus anzuzünden, machte die Vorsitzende Richterin deutlich. Beide sollten nach Auffassung des Gerichts jeweils 3000 Euro erhalten.

Dem nun verurteilten Mittäter wiederum nahm das Gericht seine Darstellung nicht ab, lediglich zwischen Brandstifter und Hauseigentümer vermittelt zu haben: Er habe sich „sichtlich bemüht, seine eigene Tatbeteiligung herunterzuspielen“, hob Helga von Lukowicz hervor. Seine Motivation sei der finanzielle Nutzen gewesen. Allerdings habe er sich nur der Beihilfe schuldig gemacht. „Er hatte auch Interesse, aber keine Tatbereitschaft und keinen Tatwillen. Er wollte nur die Belohnung.“

Eine plausible Erklärung hatte das Gericht schließlich für die Aussageverweigerung des bereits verurteilten Mittäters, die wohl eine verlängerte Haft zur Folge haben wird. „Naheliegend sind Versprechungen des Hauseigentümers, insbesondere finanzieller Art“, folgerte Helga von Lukowicz. Doch der dürfte das versprochene Schweigegeld kaum aufbringen. Zwar hatte seine Hausratsversicherung knapp 54 000 Euro gezahlt. Das Geld soll auf Beschluss des Gerichts aber eingezogen werden. Und die Feuerversicherung weigerte sich bis zuletzt, den Schaden zu ersetzen.