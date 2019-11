Heiligenhafen : Landwirtschaftlicher Abend der Sparkasse Holstein: „Landwirtschaft im Brennpunkt – wohin geht der Weg?“

Gitta Connemann, stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, referierte zu Themen der Landwirtschaft.

05. November 2019, 13:46 Uhr

Einen fundierten und zukunftsorientierten Ein- und Ausblick zu den aktuellen Themen und Problemen in der Landwirtschaft bekamen gut 100 Teilnehmer in Heiligenhafen: Die Sparkasse Holstein hatte zu einem landwirtschaftlichen Abend in den Pavillon am Binnensee in dem beliebten Ostseebad eingeladen. Dabei nahm Gitta Connemann, stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, als Hauptreferentin ihre Zuhörer mit ihrem Themenschwerpunkt „Landwirtschaft im Brennpunkt – Wohin geht der Weg?“ auf eine spannende, aber in weiten Teilen auch herausfordernde Reise mit.

Diese hervorragend bewirtschafteten Höfe sind zwei von vielen im Land. Hier wird wertvolle Arbeit geleistet. Ingo Gädechens, Bundestagsabgeordneter

Bereits am Nachmittag waren die stellvertretende Fraktionsvorsitzende und ihr Kollege, Ostholsteins Bundestagsabgeordneter Ingo Gädechens (CDU), einige Stunden im Norden des Kreises unterwegs, um sich über die aktuelle Lage der Landwirtschaft in Ostholstein zu informieren. Dabei besichtigten Sie in Begleitung von Lutz Schlünzen und Holger Schädlich, Vorsitzender und Geschäftsführer des Kreisbauernverbands Ostholstein-Lübeck, sowie der beiden Sparkassen-Experten Sören Westphal, Regionalleiter Mittelstand Nord und Mitte, und Claus-Peter Pries, Firmenkundenberater, den Betrieb der Milchgesellschaft Koselau in Riepsdorf und den Hof Mougin in Lenste. Das Fazit aus den beiden Besuchen zog MdB Gädechens: „Diese hervorragend bewirtschafteten Höfe sind zwei von vielen im Land. Hier wird wertvolle Arbeit geleistet. Diese Arbeit als Leitkultur auch wieder ins Gesellschaftsbewusstsein zu bringen ist der erste Schritt“.

Sparkasse Holstein

Auf die Herausforderungen für die Landwirtschaft bezog sich auch Joachim Wallmeroth, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der gastgebenden Sparkasse Holstein, in seiner abendlichen Begrüßung: „Wenn man den Begriff Landwirtschaft in seine beiden Worthälften zerlegt, dann lässt sich feststellen, dass früher der Schwerpunkt eher auf dem Wortteil Land lag. Heute dominiert hingegen der Wortteil Wirtschaft“. Wallmeroth erinnerte auch an die Sternfahrten und Demonstrationen zahlreicher Landwirte im Norden vor gut zwei Wochen am 22. Oktober: „Das Bild von und in der Landwirtschaft hat sich grundlegend gewandelt: Heute bestimmen Sorgen, Probleme und Zukunftsängste in weiten Teilen das Dasein der Landwirte“, so der Sparkassenvorstand.

Umso größer seine und die Freude der Gäste darüber, dass zum einen Referentin Gitta Connemann in ihrem Vortrag und zum anderen Ingo Gädechens in seinem einführenden Grußwort auf die zahlreichen „Problemfelder“ der Landwirte eingingen und dabei auch den einen oder anderen Lösungsweg aufzeigten.

Die Höfe in Ostholstein sind leistungsfähig. Die Landwirte und ihre Familien sind Fachleute und sprudeln nur so vor Ideen. Gitta Connemann, stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Die Referentin fasste ihren Vortrag, an den sich eine lebhafte und in Teilen kontroverse Diskussion anschloss, zusammen: „Die Höfe in Ostholstein sind leistungsfähig. Die Landwirte und ihre Familien sind Fachleute und sprudeln nur so vor Ideen. Sie verdienen Respekt und Fairness. Und sie brauchen Rechts- und Planungssicherheit. Hier sind wir alle gefordert. Deshalb brauchen wir einen nationalen Zukunftsvertrag. Die Landwirtschaft muss wissen, was die Gesellschaft wirklich will. Und die Gesellschaft muss zeigen, was diese Leistungen ihr wirklich wert sind“.

Die Sparkasse Holstein ist und bleibt treuer Partner der Landwirtschaft. Joachim Wallmeroth, Vorstand Sparkasse Holstein

Wieviel die Landwirtschaft der Sparkasse Holstein wert ist, machte Joachim Wallmeroth allen Anwesenden deutlich: „Die Sparkasse Holstein ist und bleibt treuer Partner der Landwirtschaft. Und das gilt nicht nur, wenn – im übertragenen Sinne – die Sonne für Sie scheint, sondern insbesondere gerade auch dann, wenn Sie – wieder im übertragenen Sinne – im Regen stehen. Denn das macht eine verlässliche Partnerschaft erst aus“. Abgerundet wurde das fachliche Programm durch einen gemeinsamen Imbiss und viel Zeit zum intensiven Austausch zwischen Referenten, Landwirten, Verbandsvertretern und Gastgebern.