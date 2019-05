Landwirtschaft zum Anfassen in Futterkamp

von Achim Krauskopf

14. Mai 2019, 17:57 Uhr

Blekendorf | Im Lehr- und Versuchszentrum der Landwirtschaftskammer in Futterkamp wird beim Tag der offenen Tür wieder Landwirtschaft zum Anfassen präsentiert. Von 10 bis 17 Uhr gibt es am Sonntag, 19. Mai, einen umfassenden Einblick in die praktische Arbeit der Landwirtschaft, insbesondere in die Tierhaltung. Die Veranstalter beantworten den Verbrauchern und den Fachleuten aus dem Landwirtschaftssektor Fragen rund um die moderne Landwirtschaft und Tierhaltung. Ein Blick und Gang durch die Ställe ist nicht nur möglich, sondern ausdrücklich erwünscht.

Fast jeder habe eine Meinung zur Landwirtschaft und Nutztierhaltung, erklärt der Veranstalter. Doch nur wenige würden die Landwirtschaft, deren vor- und nachgelagerte Bereiche und deren Gesamtleistungen wirklich kennen. Dabei habe jeder täglich beim Frühstück, Mittag, Abendbrot oder dem Spaziergang auf dem Land unmittelbare Berührung damit.

Beim Landwirtschafts-Erlebnistag im Lehr- und Ver-suchszentrum in Futterkamp werden Ställe und Hallen für jedermann geöffnet. Zudem können die Frühlingsfelder mir ihren vielfältigen landwirtschaftlichen Kulturen erkundet werden.

Vor allem für Kinder und Menschen ohne Bezug zur Landwirtschaft sei es ein besonderes Erlebnis, wenn sie Schweine, Pferde und Kühe, Schafe, Geflügel, Kaninchen und Fische, aber auch bedrohte Nutztierrassen aus nächster Nähe bestaunen und anfassen können, so die Veranstalter.

Die Veranstaltung habe in der Vergangenheit viele Besucher gelockt. Selbst bei regnerischem Wetter seien bis zu 12.000 Interessierte gekommen.