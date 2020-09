Flächen sollen bei Grebin vernässt werden : Landwirte fürchten um ihre Existenz

Wasser- und Bodenverband Schwentine will eine Pumpenstation im Bereich der Schmarkau stilllegen.

Grebin | Der Wasser- und Bodenverband Schwentine (WBV) will eine Pumpenstation im Bereich der Schmarkau bei Grebin stilllegen. Es sollen damit mehr Überlaufflächen für tiefer gelegenes Land geschaffen werden. Doch durch die beantragte Maßnahme erwarten Landwirte Probleme. Ihnen fühlt sich Grebin verbunden.

Um 1955 wurden vier Schöpfwerke zwischen Grebin und dem Behler See errichtet, um die Fläche in der Niederung für Landwirte wieder nutzbar zu machen. Zwei dieser Schöpfwerke sind schon stillgelegt worden. Um Betriebskosten zu sparen, wurden die anderen beiden Pumpen bereits in den Herbst und Wintermonaten abgeschaltet. Nun soll die in die Jahre gekommene Pumpe Grebin II ganz stillgelegt werden – sie „entwässert“ heute rund 40 Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche. Durch den jahrzehntelangen Schöpfwerksbetrieb wurde der Wasserstand niedrig gehalten und so eine landwirtschaftliche Nutzung der Flächen als Grünland ermöglicht.

Von der Stilllegung sind nach Angaben vom WBV acht Landwirte betroffen. Weil ihre Fläche bei der Abschaltung dauerhaft „vernässt“ und damit nicht mehr nutzbar werden, sehen sie sich in ihren Existenzen bedroht. Die „Vernässung“ durch einen steigenden Wasserspiegel wird auch vom WBV nicht bestritten. Der OHA hat sich vor Ort mit Landwirten und Viehhaltern getroffen.

So befürchtet ein Landwirt, dass seine als Weide und Winterfutter genutzten Flächen bei steigendem Wasserspiegel dann noch mehr Wildgänse anlocken werden, „die alles kahl fressen“, wie er sagt. Damit fehle ihm Futter für seine Kühe. Je mehr Gänse dort seien, desto größer werde die Verkotung des Bodens, der dann nicht mehr beerntet werden könne. Das führe zu deutlichen Ertragseinbußen, für die bisher niemand aufkommen wolle. Entschädigungen könne nur erwarten, wer die Bewirtschaftung reduziere.

Der WBV schreibt dazu in seinem dem OHA vorliegenden Antrag, „das etwaige künftige Beeinträchtigungen durch Fraßdruck vom Flächeneigentümer entschädigungslos hingenommen werden müssen, so dass den WBV Schwentine keine Entschädigungspflicht trifft“. In einem zur Gänseproblematik erstellten Gutachten der Betroffenen heißt es dagegen wörtlich: „Eine erhebliche Beweidung von Ackergras oder Getreidefeldern im Umfeld ist nicht zu erwarten“. Die Flächen gehen den Landwirten also verloren.

Ein Viehhalter hat sich schon ausgerechnet, dass er bei der durch „Nässung“ erzwungener Aufgabe der von ihm genutzten Weidefläche 35 Rinder „abstocken“ müsste. Sein Betrieb sei dann aber nicht mehr wirtschaftlich. Er müsste aufgeben.

Grebins Bürgermeister Karl Schuch sieht zudem noch ein anderes Problem. Grebins Klärwerk entwässert nach der Klärung seit Jahren mit amtlicher Erlaubnis in die Schmarkau und letztlich in den Behler See. Wenn das Wasser nach Abschalten der Pumpen sich aber aufstaue, „werden wir wohl ein zusätzliches Problem bekommen“, fürchtet er: „Dann wird auch die Klärwerksgenehmigung wohl hinfällig.“ In jedem Fall stehe die Gemeinde an der Seite der Landwirte und teile ihre Sorgen wie auch die Befürchtungen von Anliegern. Diese fürchten nun auch um nasse Keller. Im Dorf kursiert bereits das Gerücht, dass langfristig wohl auch die Pumpe Grebin I stillgelegt werden soll. Denn die Kosten für einen Ersatz plus Bodenarbeiten an den Deichen würden laut WBV rund 600.000 Euro kosten. Schuch weist auch darauf hin, dass die Schmarkau eben vom Verband seit Jahren schon nicht mehr ausgebaggert worden sei und deshalb auch nicht mehr richtig fließe, was den Wasserspiegel zudem schon erhöhe.

Entsprechend deutlich gestaltet sich der Ablehnungs-Beschluss der Gemeinde, die Pumpe Grebin II abzustellen mit Blick auf das Klärwerk, die Landwirte und die Immobilienbesitzer. Nicht mitgetragen wurde der Beschluss von Cornelia Rieper von den Freien Wählern. Sie begründete ihre Haltung gerade im Hinblick auf Entschädigungen für die Landwirte mit dem Satz: „Das müssen die Landwirte für sich selbst regeln.“