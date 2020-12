Besuch unter Corona-Bedingungen : Landtagspräsident Klaus Schlie empfängt Offiziersnachwuchs aus Eutin im Landtag

Die Abgeordneten Regina Poersch und Tim Brockmann trafen die Soldaten unter freiem Himmel vor dem Landtag.

von Michael Kuhr

10. Dezember 2020, 14:37 Uhr

Eutin/Kiel | Zum Abschluss ihrer Spezialgrundausbildung im Aufklärungsbataillon 6 „Holstein“ besuchten am Offiziersanwärterinnen und -anwärter kürzlich den Landtag. Aufgrund der Corona-Regelungen musste auf das ursprünglich geplante umfassendes Besuchsprogramm allerings verzichtet werden, teilte der Landtagsabgeordneter Tim Brockmann mit.

Empfang unter freiem Himmel

Stattdessen wurden die Soldatinnen und Soldaten von Landtagspräsident Klaus Schlie und den Abgeordneten Regina Poersch und Tim Brockmann unter freiem Himmel vor dem Landtag empfangen. „Mit diesem Empfang unterstreichen wir die enge Verbindung zwischen Schleswig-Holstein und der Bundeswehr“, so Klaus Schlie. Zudem sei die Bundeswehr eine Parlamentsarmee und somit hätten Parlamentarier auch eine besondere Verantwortung.

Besondere Verantwortung für die Demokratie

Oberstleutnant Aust ergänzte, dass der Besuch auch Teil der politischen Bildung sei. Den jungen Offiziersanwärterinnen und -anwärter wird somit früh deutlich, welche besondere Verantwortung sie zukünftig in der Verteidigung der Demokratie und des Rechtsstaates tragen. Zudem erfahren die Eutiner Aufklärer in der persönlichen Begegnung, wie intensiv die Identifikation in der Region mit „ihrer Truppe“ ist. Das gilt umso mehr, da das Aufklärungsbataillon 6 der letzte und damit einzige Heeresverband in Schleswig-Holstein ist. Diesen Eindruck nehmen die Eutiner Offizieranwärter nun mit in ihre Ausbildung, die sich über ganz Deutschland erstreckt und einschließlich Universitätsstudium rund sechs Jahre dauert.

Regina Poersch und Tim Brockmann waren sich einig

Beide hoffen, dass die jungen Soldatinnen und Soldaten diese besondere Verbindung gespürt haben und in guter Erinnerung behalten werden. Mit dem klassischen Aufklärergruß „Horrido" verabschiedeten sich jungen Offiziersanwärter nach rund einer Stunde und traten wieder den Heimweg nach Eutin an. Nach dem Ausflug in die Landespolitik ging es in der Kaserne wieder um handfestere Dinge. Hier stand Waffen- sowie Stuben- und Revierreinigen für die jungen Soldatinnen und Soldaten auf dem Dienstplan. Ein lange und vielseitige Ausbildung wartet somit auf den zukünftigen Eutiner Offiziernachwuchs.