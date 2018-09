Landtagsabgeordneter auf Stippvisite im Finanzamt

von Alexander Steenbeck

25. September 2018, 14:57 Uhr

Der CDU-Landtagsabgeordnete und Vorsitzende des Bildungsausschusses des Schleswig-Holsteinischen Landtages, Peer Knöfler, ist zu einem Informationsgespräch in das Finanzamt Ostholstein gekommen. Knöfler hat sich in erster Linie über die aktuelle Ausbildungssituation und in diesem Zusammenhang auch über die technischen Abläufe im Rahmen der Bearbeitung von Steuerfällen im Finanzamt informiert. Der Vorsteher des Finanzamtes Ostholstein, Uwe Lankau, hob bei dem Gespräch die große Bedeutung des Ausbildungsstandortes mit 25 Auszubildenden für die gesamte Region hervor. „Nur durch eine attraktive Bezahlung, flexible Arbeitszeiten mit guten Aufstiegsmöglichkeiten wird uns das Werben um die besten Köpfe im Land gelingen“, so Lankau.

„Ich teile die Auffassung von Uwe Lankau, dass wir die Ausbildungsberufe im öffentlichen Dienst weiterhin attraktiv gestalten müssen und dazu gehört unweigerlich eine leistungsgerechte Besoldungsstruktur“, sagte Knöfler.