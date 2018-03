„Landreporter in Not“ – eiskalte Rettungsaktion der Wehr

von Constanze Emde

02. März 2018, 00:46 Uhr

Es fehlten nur noch die Hilferufe, dann wäre die Filmkulisse für „Landreporter in Not“ in der Eutiner Stadtbucht mit teils zugefrorenem See samt Schloss und Sonne perfekt gewesen. Sat1-Reporter Phillip Kamke (34) stieg gestern Vormittag freiwillig in das Eisloch, um sich für die heutige Sendung (ab 17.30 Uhr) von den Eutiner Feuerwehrleuten retten zu lassen.

Schon an Land weht ein eisiger Wind. „Ich habe drei Schichten an plus Jacke plus Pullover“, sagt der 34-Jährige, bevor er in den Überlebensanzug der Feuerwehr steigt. „Ich hoffe, der hält auch dicht“, fügt er mit einem Schmunzeln hinzu. Dann watet er gut zwölf Meter über das etwa neun Zentimeter dicke Eis zu der Stelle, in die ein Loch für die Rettungsaktion geschlagen wurde. „Die Chance für so eine Übung gibt es nicht jedes Jahr. Da nutzen wir jede Möglichkeit gern“, sagt Feuerwehrmann Florian Wrage.

Die letzte Übung muss fünf Jahre her sein, da gab es den letzten richtig kalten Winter, schätzen die Kameraden. Vom Reporter – an Seilen gesichert – sind mittlerweile nur noch Kopf und Arme zu sehen. Der Eisrettungssteg wird „aufgepustet“ und trägt die Retter sicher zum Eisloch, wo sie – typisch Film – den experimentierfreudigen Reporter etwa fünf Mal aus dem Loch und etwa Null bis ein Grad kaltem Eutiner See ziehen. Für die Zuschauer am Ufer gibt’s Rettungstipps vom Geschäftsführer des Landesfeuerwehrverbands, Volker Arp: „Wenn es dünnes Eis ist, das man mit den Armen zerschlagen kann, dann sollte man sich langsam in Richtung Ufer bewegen. Ansonsten möglichst breit machen, die Arme von sich strecken, um nicht unter das Eis zu sinken.“ Bei den kalten Temperaturen reduziere das Kreislaufsystem in kürzester Zeit auf ein Minimum seiner Leistung. Die Muskulatur werde nicht mehr mit ausreichend Sauerstoff versorgt, weshalb es zu Erschlaffung der Gliedmaßen kommen könne. Die Schwimmbewegungen würden dann schnell kleiner, bis letztlich gar nichts mehr möglich sei, so Arp. So lange wie möglich sollten in Not Geratene deshalb ihre Füße bewegen, um den Kreislauf in Schwung zu halten. Bei den aktuellen Temperaturen schaffe es ein Mensch , abhängig von seiner Verfassung, etwa fünf bis zehn Minuten zu überleben. Phillip Kamke hatte den Überlebensanzug, der sogar die Schichten darunter trocken hielt. Sein Fazit am Ende: „Das war gut, aber auch cool.“