Landkreistag warnt vor Halbierung der Krankenhäuser

von Achim Krauskopf

16. Juli 2019, 13:31 Uhr

Eutin/Berlin | Der Deutsche Landkreistag kritisiert die Schlussfolgerungen aus einer Studie der Bertelsmann-Stiftung, der zufolge mehr als die Hälfte aller Krankenhäuser in Deutschland überflüssig sein soll. Der Präsident des Landkreistages, Ostholsteins Landrat Reinhard Sager, sagte gestern: „Die Bundesregierung hat gerade in der vergangenen Woche erste Schlussfolgerungen aus der Arbeit der Kommission ‚Gleichwertige Lebensverhältnisse‘ beschlossen. Durch die gesamte Kommissionsarbeit hat sich das Erfordernis gezogen, gerade auch infrastrukturell gleichwertige Lebensbedingungen anzustreben. Dies bedeutet auch, die Krankenhauslandschaft in ländlichen Räumen zu erhalten und zu verbessern.“

Gerade dort gehe es um die Sicherstellung einer wohnortnahen Versorgung. Diesem Ziel liefen die Empfehlungen der Bertelsmann-Stiftung zuwider. Sager: „Ein Rückzug aus der Fläche ist nicht Teil der Lösung, sondern würde ganze Landstriche von einer Versorgung praktisch abkoppeln. Das kann niemand ernsthaft politisch in Betracht ziehen.“

Die Untersuchung der Stiftung schlägt die Schließung von 800 der 1400 Krankenhäuser vor und damit eine deutliche Konzentration der Standorte. Sager: „Würden diese Pläne verwirklicht, so wären die verbleibenden 600 Krankenhäuser in größeren Städten angesiedelt und gerade nicht in der Fläche. Über die Hälfte der Deutschen lebt aber in ländlichen Landkreisen und Gemeinden und nicht in Großstädten. Vor diesem Hintergrund erscheint die vorliegende Studie absurd.“ Das Ziel einer wohnortnahen Versorgung in Deutschland würde dann praktisch aufgegeben.

Die Herausforderungen lägen stattdessen auf der Hand: „In strukturschwächeren ländlichen Räumen sieht man, dass die ambulante medizinische Versorgung von den Kassenärztlichen Vereinigungen nicht mehr vollständig gewährleistet werden kann. In manchen Landkreisen findet kassenärztlicher Notdienst nur noch zeitlich wie personell in geringem Umfang statt. Der durch die Kreise verantwortete Rettungsdienst ist dort längst Ausfallbürge für eine nicht sichergestellte Notfallversorgung durch die Kassenärztlichen Vereinigungen. Wie dieses System einen nicht unwesentlichen Teil der derzeit noch stationär behandelten Patienten übernehmen soll, bleibt schleierhaft“, sagte er.

Daher brauche es eine gemeinsame Kraftanstrengung von Bund, Ländern und Kommunen, um eine tragfähige und zukunftssichere medizinische Versorgungsstruktur zu erreichen. „Alle technischen Möglichkeiten müssen genutzt werden, vor allem aber ist eine sektorenübergreifende Zusammenarbeit und Vernetzung dringend geboten.“