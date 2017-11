Landjugend Neustadt denkt und handelt regional

vergrößern 1 von 1 Foto: dobkowitz 1 von 1

von Alexander Steenbeck

erstellt am 15.Nov.2017 | 11:12 Uhr

Die regionale Vermarktung von landwirtschaftlichen Produkten ist in aller Munde. Viele Betriebe setzen auf lokale Vertriebspartner.

Auch die Landjugend Neustadt und Umgebung entschied sich schon vor Jahren gezielt gegen den Onlineversand und bestellte ihre Landjugend-Shirts beim Familienunternehmen „Heinzmann Workfashion“ aus Neustadt. Inzwischen hat sich daraus ein Sponsoring entwickelt, bei dem die Landjugend mehr als nur ihren guten Namen einbringt.

Während der letzten sonnigen Tage des Jahres unterstützte eine Handvoll Mitglieder die Werbeaufnahmen für Arbeitsbekleidung. Mit viel Spaß posierten die Jugendlichen vor landwirtschaftlicher Kulisse für die Profifotografen. Dem Ergebnis sieht man an, dass sich die Landjugend vor der Kamera auf gewohntem Terrain bewegte. Mit Hilfe des Anhängers, der sonst für den Sponsor Werbung macht, darf die Landjugend zukünftig auf Hoffeste, Tage der offenen Tür und natürlich ihre Partys hinweisen.

Die Initiative zur engeren Zusammenarbeit ging von Geschäftsführer Olaf Heinzmann aus. Er hatte im Mai die 72-Stunden-Aktion der Landjugend unterstützt und nach dem Eröffnungsspiel auf dem neu hergerichteten Bolzplatz in Schlamin die Frage nach weiterer Unterstützung gestellt. Man ging damals mit dem Versprechen auseinander, alles genauer zu besprechen, sobald das Zeitfenster weitere Kommunikation zu dem Thema zulässt.

Dieser Moment war nun gekommen und so konnten die Landjugend und ihr Sponsor die Partnerschaft offiziell machen. Man wolle langsam zusammenwachsen und habe einen groben Plan für die Zusammenarbeit, so die Mitglieder der Landjugend „Denke global, handle lokal. In diesem Fall war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung“, fasst der Vorstand zusammen.