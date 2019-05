Landjugend bastelt Nistkästen

70. Geburtstag: Aktive aus den Ortsverbänden Ascheberg, Selent, Stolpe, Flintbek und Rendswühren griffen zu Hammer und Stempel

von Michael Kuhr

22. Mai 2019, 00:34 Uhr

Plön | Der Bund der deutschen Landjugend (BDL) wird 70 Jahre alt, und alle Orts-, Kreis- und Landesverbände beteiligen sich unter dem Motto #landgemacht vom 18. bis 26. Mai mit einer Aktion. In Plön kamen am Sonntag etwa 30 Mitglieder des Kreislandjugendverbandes zusammen, um aus 70 Bausätzen, gestiftet vom Landesjagdverband, Nistkästen für Kohl- und Blaumeisen zu basteln. In dieser Woche verteilen Vorstand und Mitglieder die Nistkästen an Schulen und Kindergärten im Kreisgebiet.

„Wir hätten auch 70 Säcke voller Müll sammeln oder 70 Kilometer mit dem Fahrrad fahren können, aber wir haben uns für diese Aktion entschieden“, erzählten die Kreisvorsitzenden Theresa Biss (23) aus Dodau und Malte Blöcker (24) aus Schmalstede. Die Krankenschwester und der studierte Landwirt griffen wie die anderen Aktiven aus den Ortsverbänden Ascheberg, Selent, Stolpe, Flintbek und Rendswühren zu Hammer und Stempel, um die gestifteten Bausätze zusammenzufügen und jeweils mit dem Stempel #landgemacht zu versehen. Zum Abschluss wurde gegrillt, und jeder Teilnehmer erhielt ein T-Shirt. Hintergrund sei es, etwas für die Menschen im ländlichen Raum auf die Beine zu stellen, erklärte Theresa Biss. Gemäß des Mottos des BDL, der am 18. Dezember 1949 gegründet wurde und für Zusammenhalt sorgt.

„Ich habe viele Freunde über die Landjugend kennengelernt, meine Eltern waren in der Landjugend und meine Geschwister nahmen mich zu Veranstaltungen mit. So wächst man hinein“, beschrieb Theresa Biss, wie sie zur Landjugend kam.

Zu den Aktivitäten zählten Kanu fahren, Bowlen, Boßeln, Anbaden oder Abgrillen. Nach Malte Blöckers Worten dürften Jugendliche ab 16 Jahren bei Aktionen mitmachen (ab 15 mit älteren Geschwistern, bei Feten mit „Mutti-Zettel“). Förderndes Mitglied könne man aber bis ins hohe Alter sein. Nach einem Einbruch der Mitgliederzahlen zwischen 1990 und 2000, als viele junge Menschen in die neuen Bundesländer gingen, erfreut sich die Landjugend laut Blöcker steigenden Zuspruchs. 555 Mitglieder habe der Kreisverband. Auf Landesebene seien es 6800, sagte Sophie Flick aus Stockelsdorf, die dem Landesvorstand angehört. Laut Bundesvorsitzender Kathrin Muus aus Stockelsdorf, die ebenfalls beim Nistkästenbau an der Ölmühle dabei war, zähle der Bundesverband 100.000 Mitglieder. Informationen gibt es bei Theresa Biss (Telefon 01522/3990124).