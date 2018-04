Landfrauen: Neuer Vorstand präsentiert sich

von Michael Kuhr

26. April 2018, 15:44 Uhr

Der neue Vorstand der Kreislandfrauen um die Vorsitzende Jutta Fahr hat sich beim zweijährlich stattfindenden Treffen der Landfrauen Ostholstein präsentiert. Nachdem die Vorsitzende Gäste und 140 Mitglieder begrüßt hatte, stellte sich der gesamte Vorstand vor, viele Gesichter waren den Mitgliedern neu. Susanne Knees, Bürgervorsteherin von Oldenburg, Friedrich von Ludowig, Vertreter des ostholsteinischen Bauernverbandes und Claudia Jürgensen, Vize-Präsidentin des Schleswig-Holsteinischen Landfrauen-Verbandes, sprachen ihre Grüße aus.

Nachdem verschiedene Landfrauen geehrt und verabschiedet wurden, kam es zu einer besonderen Ehrung: Zum Dank für ihre achtjährige Tätigkeit als Vorsitzende wurden Else von Ludowig neun Keilrahmen mit verschiedensten Darstellungen des Vereinssymbols, der „Landfrauen-Biene“ unter großem Applaus überreicht.

Viele Mitglieder waren vor allem gekommen, um Brigitte Scherb hautnah zu erleben. Die Präsidentin des Deutschen Landfrauenverbands hielt einen Vortrag mit dem Titel „Nur wer wagt, kann gewinnen“. Die Anwesenden bekamen einen Einblick in ihren Werdegang, ihre Arbeit und auch in die Vielfältigkeit ihrer Aufgabe als Präsidentin. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung vom Gospelchor „Voice Company“ aus Eutin.