Landfrauen: Nach Korntagen folgt Stilberatung

von Bernd Schröder

10. September 2018, 12:21 Uhr

Nach dem Einsatz beim Malenter Bauernmarkt und einem Ausflug zu den Probsteier Korntagen geht das Programm für die Malenter Landfrauen in den kommenden Wochen weiter. Am Donnerstag, 20. September, geht es um 18 Uhr zu einer Stilberatung unter dem Motto „jünger, frischer, ausdrucksvoller“ in den Neukirchener Hof. Anmeldungen nimmt Kathrin Dehn-Schumacher unter Telefon 04523/1622 entgegen.

Das Erntedankfest findet am Montag, 8. Oktober, von 15 Uhr an auf Hof Osterkamp in Sieversdorf statt. Abgerundet wird der Erntedank mit einem Vortrag von Bäckermeister Jan Thayssen. Anmeldung nimmt Angelika Ens am Donnerstag, 27. September, von 17 bis 18 Uhr unter Telefon 04523/8810717 entgegen. Regelmäßig finden außerdem die Treffen von Kreativgruppe, Singkreis, Lesezirkel und Nordic Walking statt.