Land will Pendler erneut entschädigen

Marschbahn: Ministerium behält 350 000 Euro ein und will es Reisenden auszahlen

von Achim Krauskopf

28. März 2018, 18:04 Uhr

Er macht es wieder: Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) will auch für den laufenden Monat 350 000 Euro einbehalten, die sein Haus eigentlich an die Deutsche Bahn (DB) Regio für den Betrieb der Marschbahn auf der Strecke Hamburg-Westerland zahlen müsste. „Sollte die DB wieder unter der vertraglich vereinbarten Pünktlichkeit von 93 Prozent bleiben, wird das Land wie im Februar eine Sondermaluszahlungen einbehalten und die an die Pendler ausgeben“, sagte gestern Verkehrsstaatssekretär Thilo Rohlfs im Wirtschaftsausschuss des Landtages. Dann bekommen Besitzer einer Jahreskarte erneut 50 Euro für die 2. Klasse und 75 Euro für die 1. Klasse erstattet.

Seit Monaten liegt die DB unter der vertraglich vereinbarten Pünktlichkeit, in der vorvergangenen Woche lag sie bei 62 Prozent, in der vergangenen bei 76, in der aktuellen bislang bei 83. Zwischen Niebüll und Westerland waren die Züge auch schon mal nur zu 34,4 Prozent im Zeitplan. „Das ist großer Mist, was wir da draußen produziert haben“, gab DB Regio-Chef Thorsten Reh gestern im Ausschuss zu. „Und dass die Fahrgäste damit unzufrieden sind, ist verständlich.“ Dennoch wollte Reh die Maluszahlungen des Landes nicht so ohne weiteres akzeptieren, wie er es im Februar noch getan hatte. „Da machen wir ein großes Fragezeichen dran, denn es gibt keine rechtliche Grundlage für die Zahlung.“ Die Bahn wolle sich das in Ruhe anschauen, denn sie fürchte wegen der Verspätungen und Zugausfälle ohnehin noch Strafzahlungen des Landes in Höhe von rund 4,3 Millionen Euro.

Reh machte den Pendlern keine großen Hoffnungen, dass die Bahn künftig viel pünktlicher wird. Noch immer gibt es Probleme mit den Loks, dazu kommen Baustellen – und es sei einfach zu viel Verkehr auf der Strecke, vor allem auf dem Hindenburgdamm. „In diesem Jahr ist die Pünktlichkeit von 93 Prozent kaum erreichbar", so Reh. Kritik gab es vom Chef der landeseigenen Gesellschaft Nah.Sh, Bernhard Wewers: „93 Prozent ist kein Hexenwerk, sonst gilt im Norden 95 Prozent. Die Bahn reagiert zu langsam und fängt jetzt erst an zu zuckeln."