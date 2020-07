Sanierung Grundschule Malente : Land SH gibt aus Sicht des Bauamts Förderzusage für „falsches“ Gebäude

Das Nebengebäude ist zwar auch sanierungsbedürftig, das Hauptgebäude hätte es aber offenbar noch nötiger.

21. Juli 2020, 19:29 Uhr

Malente | Es ist zunächst einmal eine gute Nachricht für Malente: Die Gemeinde hat im mittlerweile zweiten „Nachrückverfahren“ vom Land die Förderzusage für eine Sanierung eines Teils der Grundschule Malente erhalten. Dies geht aus den Unterlagen für den nächsten Planungsausschusses hervor, der am Mittwoch, 29. Juli, ab 18 Uhr im Kursaal tagt.

Antrag von 2018

Den Antrag hatte Malente bereits im Jahr 2018 bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IBSH) gestellt. Für die Sanierung der „Alten Schule“ – verwaltungsintern als „Gebäude 3“ bezeichnet – stehe eine Förderung von 50 Prozent bereit – maximal knapp über 390.000 Euro, teilte die IBSH mit.

Die Sanierung von ,Gebäude 1‘ wäre vorrangiger aus Sicht des Bauamtes. Fred Knaack, Bauamtsleiter

Vollends zufrieden ist Bauamtsleiter Fred Knaack mit dem Bescheid allerdings nicht. „Die Sanierung von ,Gebäude 1‘ wäre vorrangiger aus Sicht des Bauamtes“, erklärte er. Dort sei vor allem die Elektrik marode. „Gebäude 1“ ist das Hauptgebäude der Grundschule, parallel zur Marktstraße. Die IBSH hat sich aufgrund der von der Gemeinde eingereichten Unterlagen jedoch entschieden, das andere Gebäude in der Prioritätenliste weiter vorne zu platzieren. Trotzdem bewertet Knaack die Nachricht aus Kiel positiv: „Wir sind nicht undankbar, dass wir diese Möglichkeit bekommen.“

Schnelle Entscheidung nötig

Jetzt muss schnell entschieden werden. Spätestens am 15. September müsse der Förderantrag gestellt werden, heißt es in der Sitzungsvorlage. Um dem Ausschuss die Entscheidung zu erleichtern, hat Knaack den Rotstift angesetzt. „Wir haben uns das Gebäude noch einmal angesehen und geprüft, was wirklich unbedingt erforderlich ist.“ So entfalle etwa eine Sanierung der Böden. Insgesamt schrumpfe die ursprüngliche Summe von gut 780.000 Euro auf knapp 363.000 Euro, sagte Knaack. Davon müsste Malente die Hälfte, also gut 181.000 Euro selbst aufbringen.

Allein neue Elektrik kostet gut 100.000 Euro

Allein die Sanierung der Elektrik schlägt dabei mit gut 100.000 Euro zu Buche. Nur wenig günstiger wird der Bereich Heizung, Sanitär und Lüftung, die restlichen Kosten setzen vor allem aus Dämmung, Erneuerung der Wände nach Elektroarbeiten, Einbau von Brandschutztüren, neuen Unterdecken und Planungskosten zusammen.

Zweckbindung könnte zum Problem werden

Die Sanierung hat aber noch einen Haken. Die Zweckbindung für die Förderung beträgt, soweit bauliche Anlagen betroffen sind, 25 Jahre, bei technischen Anlagen immer noch zehn Jahre. Entschiede sich Malente beim geplanten Schulneubau an der Neversfelder Straße tatsächlich für einen Schulcampus mit Räumen für die Grundschulen, stünden diese früher oder später leer. Ein Teil des Fördergeldes müsste Malente dann zurückzahlen. Aus Sicht von Knaack können die Maßnahmen aber auch nicht auf die lange Bank geschoben werden.