Plön : Lärmschutz bleibt uneinheitlich

Keine Einigkeit im städtischen Ausschuss Stadtentwicklung und Planung. Die Plöner wollen eine andere Lösung.

von shz.de

20. September 2018, 10:58 Uhr

Beim Thema Lärmschutz sind sich in Plön längst nicht alle einig: Mit zwei Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme und acht Enthaltungen hat der Plöner Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung (SteP) am Mittwochabend die endgültige Stellungnahme der Stadt zum Lärmschutz an der B 76 an die Ratsversammlung weiterempfohlen, die am nächsten Mittwoch, 26. September, tagt. Die Verwaltung wurde beauftragt, letzte Änderungen einzuarbeiten.

Auf Grundlage und im Vergleich mit der Stellungnahme des Kreises Plön zu den Lärmschutzplänen des Landes baten Stephanie Meyer und Sabine Kauf (Grüne) darum, einen weiteren Aspekt aufzunehmen. Der Kreis habe zu begründen versucht, dass auch alle Gebäude, die nach dem Bau der Teilortsumgehung errichtet wurden und daher laut Bundesrecht keinen Anspruch auf Schallschutz haben, unter gesundheitlichen Aspekten dennoch Schallschutzmaßnahmen erhalten sollten, so Meyer.

Bürgermeister Lars Winter erinnerte daran, dass es nicht funktioniere, Bundesrecht ändern zu wollen: „Wer an einer öffentlichen Straße baut, weiß, was er tut.“ Eine komplette Neuplanung sei besser, als auf bestehende handwerkliche Mängel hinzuweisen, monierte Manfred Rose (bürgerliches Mitglied, SPD). Bernd Möller (SPD) erklärte, man sei sich innerhalb der Fraktion nicht einig: „Wir tun uns schwer, der Stellungnahme zuzustimmen. Wir wollen Lärmschutz so nicht, sondern eine grundsätzlich andere Lösung.“ Man habe eine Fürsorgepflicht gegenüber den Bürgern, doch in dieser Wahlperiode werde nichts realisiert, befürchtet Möller eine „langzeitliche Verschleppung“ und nannte es peinlich, weil die Pläne seit zehn Jahren diskutiert würden. „35 Jahre setzen wir die Bürger dem Lärm aus, wohl wissend, dass die Bürger Anspruch auf Lärmschutz haben.“

„Bitte jetzt nicht wieder eine Grundsatzdebatte“, forderte Sabine Kauf in Möllers Richtung angesichts der fortgeschrittenen Stunde. Ausschussvorsitzender Gernot Melzer (CDU) erinnerte daran, dass alle Fraktionen im Vorfeld Zeit und Gelegenheit gehabt hätten, ihre Meinung zu äußern. Das letzte Wort hat die Ratsversammlung. Sie tagt am Mittwoch, dem 26. September, ab 19 Uhr in der Aula am Plöner Schiffsthal.