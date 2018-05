Lärmschutz an B 76 nicht unumstritten

Anwohner Manfred Rose schlägt aktiven und passiven Lärmschutz vor

Die Bundesstraße 76 sorgt als Plön teilende „Ortsumgehung“ seit über 40 Jahren für viel Lärm. Seit Jahren wird um den richtigen Lärmschutz gerungen. Die Vorstellung der Stadt und Manfred Rose als Anlieger gingen am Mittwoch in der Ratsversammlung allerdings auseinander.

Die Anwohner, so Rose in der Einwohnerfragestunde, wollen keine hohen Lärmschutzwände vor ihren Häusern. Er sprach sich für eine Mischung von kleinen Lärmschutzwänden für den Schutz im Garten als aktiven Lärmschutz und mehrfach verglaster Fenster für den Schutz im Haus als passiven Lärmschutz aus und fürchtete eine Verzögerungstaktik des Rates, die von allen Rednern der Stadt zurückgewiesen wurde.

„Es gibt unterschiedliche Ansichten über den Weg zum Ziel“, sagte Bürgervorsteher Dirk Krüger. Dr. Henning Höppner verwies auf eine 4,50 Meter hohe Lärmschutzwand in Raisdorf. In Plön würde so eine hohe Wand für Verschattung sorgen. Deshalb votierte Höppner für mehrfach verglaste Fenster und Maßnahmen zur Lärmvermeidung auf der B 76. Grundsätzlich sei die Ortsumgehung durch die Stadt Plön keine gute Idee gewesen.

Wie Dr. Henning Höppner als stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt sagte, seien Vorgespräche zur Maßnahme des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein zum Teil nicht zielführend gewesen. Die Stadt fordert, die B 76 als Verkehrsachse weiterzuentwickeln und die Trennung der Stadt durch die B 76 zu überwinden.

Höppner machte aber auch darauf aufmerksam, dass Lärmschutzmaßnahmen lediglich für Häuser umgesetzt würden, die zum Zeitpunkt des Baus vor etwa 40 Jahren bereits dort gestanden haben. „Neuere Bauten haben kein Recht auf Lärmschutz“, sagte Höppner.

Bürgermeister Lars Winter gab auf Nachfrage von Frank Evers bekannt, dass der Kreis Plön den städtischen Haushalt genehmigt habe. Allerdings mit der Einschränkung, den Zwei-Millionen-Euro-Zuschuss an die Stadtwerke AÖR für die Einrichtung des Glasfasernetzes unter Vorbehalt zu setzen. Die Kommunalaufsicht wolle zunächst die rechtliche Prüfung des Ganzen abwarten.