Längere Frist für Steuererklärung

von Achim Krauskopf

18. Mai 2020, 17:39 Uhr

Oldenburg | Die Steuererklärungen für 2019 können beim Finnazamt bis zum 31. Juli 2020 abgegeben werden, während regulär die Frist am 31. Mai geendet hätte. Darauf weist Uwe Lankau vom Finanzamt Ostholstein in Oldenburg hin. Da noch nicht abzusehen sei, wann das Amt wieder für den Publikumsverkehr geöffnet werde, sollen vor allem elektronische Abgabemöglichkeiten genutzt werden. Für Papiererklärungen stehe der Briefkasten an der Eingangstür zur Verfügung. Belege sollen nur auf Anforderung beigefügt werden.