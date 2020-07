Ladendieb bekam Verwarnung und muss 60 Stunden arbeiten

Avatar_shz von shz.de

16. Juli 2020, 10:33 Uhr

Eutin | Zu einer Verwarnung und 60 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilte das Jugendgericht Eutin am Mittwoch, 15. Juli, einen 20-Jährigen. der Ende vergangenen Jahres drei Diebstähle in Elektromärkten in Lübeck begangen hatte. Mit ihrem Urteil folgte Richterin Anja Farries den Anträgen der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung.

Der Täter lebte zum Zeitpunkt der Diebstähle im Bugenhagenwerk in Timmendorfer Strand und war 19 Jahre alt. Er ist anerkannter Autist. Während die beiden ersten Diebstähle, insgesamt drei hochpreisige Kopfhörern, unerkannt blieben, wurde der gebürtige Rendsburger bei seinem dritten Versuch auf frischer Tat ertappt. Da er sich zunächst gewaltsam der Festsetzung widersetzte, lautete die Anklage auf räuberischen Diebstahl.

Der Angeklagte, der jetzt bei seinen Eltern in Niedersachsen wohnt, war vollumfänglich geständig, gab das Diebesgut zurück und zeigte sich reumütig. „Ich habe blind gehandelt, war leichtsinnig und mir der Konsequenzen nicht bewusst“, räumte er ein. Er habe das Diebesgut gegen teuren Alkohol tauschen wollen.

Der 20-Jährige wuchs unter schwierigen häuslichen Verhältnissen auf, wurde zu wenig gefördert und besitzt einen Hauptschulabschluss. „Sie haben viel mehr drauf“, attestierte ihm sein Anwalt Lars-Peter Rittgen. Auch Oberamtsanwalt Joachim Eckelt zeigte sich von den ehrlichen Ausführungen des Beklagten beeindruckt. „Das war für mich heute eine völlig neue Erfahrung, wie sich der Angeklagte sehr stark selbst reflektiert“, sagte er.

Obwohl der 20-Jährige zwei Vorstrafen hatte, fiel die Strafe moderat aus. „Sie sind selbstkritisch und sehr ehrlich, aber Sie brauchen Hilfe. Sie müssen jetzt echt aufpassen, denn nächstes Jahr zählt für Sie das Erwachsenen-Strafrecht“, gab Anja Farries dem Verurteilten mit auf den Heimweg.