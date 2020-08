Eutin/Schönwalde : L 57: Sanierung auf Zielgeraden, Verkehr kann bald wieder rollen

Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein will Straße bald freigeben.

25. August 2020, 09:58 Uhr

Eutin/Schönwalde | Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV) teilt mit, dass die L 57 zwischen Eutin und Ortseingang Kasseedorf voraussichtlich Ende September wieder für den Verkehr freigegeben werden kann. Aktuell finden noch abschließende Arbeiten wie Pflasterarbeiten, Profilierungsarbeiten und die Bankettherstellung statt. Verschiedene Einmündungen und Zufahrten werden ebenfalls noch asphaltiert. „Die Bauarbeiten sind wetterabhängig; terminliche Verschiebungen sind daher möglich“, teilte der LBV mit.

Arbeiten am Radweg

Vom 2. bis voraussichtlich 25. September wird der Radweg zwischen Eutin und Marius-Böger-Weg in Teilbereichen erneuert. Hierfür sind Einzelabsperrungen des Radweges nötig. Radfahrer können in dieser Zeit die Fahrbahn der L 57 nutzen.



So geht es weiter

Vom 28. September bis voraussichtlich Ende Dezember wird die L 57 vom Ortsausgang Kasseedorf bis zum Ortseingang Schönwalde sowie der begleitende Radweg erneuert. Die Arbeiten können aus Gründen der Verkehrssicherheit, des Arbeitsschutzes und der Bauqualität nur unter Vollsperrung durchgeführt werden. Die ausgeschilderte Umleitung führt nördlich der L 57 über die B 76 auf die L 174 Richtung Sielbeck. Von dort geht es weiter über die L 163 Richtung Nüchel und die L 178 über Kirchnüchel und Bergfeld bis zur Kreuzung L 57 in Schönwalde und umgekehrt. Während der Fräsarbeiten und des Asphalteinbaues ist die Erreichbarkeit der Hausgrundstücke nicht immer möglich. Anwohnerfahrzeuge sollten dann außerhalb der Sperrbereiche geparkt werden. Die genauen Termine werden den Anlieger*innen von der Baufirma vor Ort rechtzeitig via Wurfzettel bekannt gegeben.

Die Verkehrsführung wurde mit der Polizei, der Verkehrsbehörde, dem Kreis, dem Amt, den Gemeinden und dem Buslinienbetreiber abgestimmt. Der LBV bittet, sich auf die weiteren Arbeiten einzustellen, den ausgeschilderten Umleitungen zu folgen sowie um rücksichtsvolles Verhalten zum Schutz der Menschen auf der Baustelle.