L 164: Baumpflege zwischen Lütjenburg und Hohwacht

von Achim Krauskopf

19. Januar 2021, 10:49 Uhr

Lütjenburg | Zu Vehinderungen könnte es in den kommenden Tagen auf der L 164 zwischen Lütjenburg und Hohwacht (Kreis Plön) kommen: Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr teilt mit, dass Mittwoch, 20. Januar, Pflegearbeiten an Bäumen beginnen, die bis voraussichtlich bis 5. Februar gehen. Die Arbeiten erfolgten jeweils von 8 bis etwa 17 Uhr.. Ziel der Baumpflegemaßnahmen sei die Verkehrssicherheit und der möglichst lange Erhalt der Allee. An den zum größten Teil sehr alten Eichen werde zuerst Efeu so weit reduziert, dass anschließend eine fachkundige Baumpflege erfolgen könne.

Der Verkehr wird während der Baumpflege jeweils einspurig geführt und über eine mobile Ampel gesteuert. Im Baustellenbereich ist das Tempo auf 30 reduziert. Der LBV bittet um rücksichtsvolles Verhalten zum Schutz der Baumpfleger.