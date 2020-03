Kursus für Babysitter in Plön

von Michael Kuhr

02. März 2020, 14:48 Uhr

Plön | Das Familienzentrum Plön und Umland bietet am Samstag, 7. März, von 14 bis 18 Uhr im Alten E-Werk einen Babysitterkursus an. Angesprochen sind Jugendliche ab 14 Jahren aus Plön und Umgebung, die Sicherheit beim Babysitterjob bekommen möchten. Als weiteren Baustein können die Teilnehmenden einen Erste-Hilfe-Kursus am Kind belegen. Nach der Teilnahme besteht die Möglichkeit, sich in der Babysitterbörse des Familienzentrums registrieren zu lassen, um direkt an anfragende Eltern vermittelt zu werden. Kostenbeitrag: 5 Euro. Info und Anmeldung bei Katja Hofer (E-Mail: katja.hofer @fbs-ploen.de oder Tel. 04522/505139) in der Familienbildungsstätte.