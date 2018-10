Kurios: Zurückgepfiffener Elfmeter wurde nicht wiederholt

von Harald Klipp

09. Oktober 2018, 22:11 Uhr

Die SG Scharbeutz/Süsel trennte sich in der Fußball-A-Klasse mit 3:3(3:2) vom TSV Selent. Gegen den Tabellenzweiten zeigten die Gastgeber eine gute Offensivleistung. Allerdings kamen auch die Gäste zu Chancen und Toren. Thore Weisner schoss früh das 0:1 (3.). Jan Schütt glich zum 1:1 aus (8.). Lasse Dymowski schoss kurz darauf das 2:1 (15.). Zwar schoss Simon Wobken zwischenzeitlich das 2:2 (34.), doch Manuel Raton-Besch erzielte die 3:2-Pausenführung (41.). In der zweiten Hälfte gelang Lion Boll das 3:3 (63.).

In der 90. Minute entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für die Gastgeber. Jan Schütt verwandelte, doch der Unparteiische pfiff zurück, da ein Scharbeutzer Spieler zu früh den Strafraum betreten hatte. Kurios sei gewesen, dass der Schiedsrichter den Strafstoß nicht wiederholen ließ, sondern einen indirekten Freistoß gegeben habe, berichtet SG-Trainer Dennis Rosenlöcher. Erst nach dem Spiel habe der Schiedsrichter seinen großen Irrtum bemerkt. „Wir haben nach dem Rückstand die passende Antwort gegeben und zur Pause geführt. Kurios und ärgerlich war jedoch der Elfmeter. Es ist in Ordnung, wenn jemand zu früh im Strafraum war, doch dann hätte der Elfer wiederholt werden müssen. Ob der dann rein gegangen wäre, weiß natürlich keiner. Die Schiedsrichter zeigte sonst eine gute Leistung. So weiß ich nicht so recht, ob ich mich über das Unentschieden freuen oder ärgern soll“, meinte Rosenlöcher.