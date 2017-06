Kunstunterricht beim Theatermaler

vergrößern 1 von 1 Foto: Krauskopf 1 von 1

Nein, für einen solchen Beruf sei sie vermutlich nicht geeignet: „So viel Geduld habe ich nicht“, räumt Annkathrin Bahr (12) aus Eutin ehrlich ein. Spaß gemacht habe ihr der Besuch in der Opernscheune aber trotzdem.

Ihre Schulkameradin Finja Runke (13) kann sich dagegen vorstellen, dem Berufsweg von Alp Arslan Tokat zu folgen. Der gehört zu den seltenen Vertretern der Theatermaler, über 30 Jahre war er an der Hamburger Staatsoper tätig. Zum vierten Mal ist der 68-Jährige an der Gestaltung der Kulissen für die Eutiner Festspiele beteiligt, und gestern hatte er zum ersten Mal Besuch von wissbegierigen Schülern.

Michaela Placzek, Kunstpädagogin der Wilhelm-Wisser-Schule, war mit 15 Schülern in der Opern-Werkstatt zu Gast. Alp Arslan Tokat erläuterte ihnen,wie von einem Entwurf des Bühnenbildners im Maßstab 1 zu 25 ein Gemälde in der passenden Größe wird und wie Bühnenmaler mit Schablonen arbeiten: Die Muster werden in Form von kleinen Löchern in Vorlagen abgebildet und mittels eines mit Zeichenkohle getränkten Tuches auf die Kulissen aufgetragen. Die so produzierten Strichlinien werden anschließend bemalt. Der Theorie folgte gestern die Praxis: Der Maler hatte eine Reihe von Schablonen mit Ornamenten vorbereitet, mit deren Hilfe sich die Mädchen und Jungen in der Kunst des Schablonierens probieren konnten.

Die Schüler waren praktisch eine Delegation von insgesamt 60 Schülern aus den 6. und 8. Klassen, die Michaela Placzek unterrichtet und die an dem Projekt „Gestaltung der Operette Fledermaus“ mitwirken (wir berichteten). Vielfältige künstlerische Möglichkeiten fließen aus der Zusammenarbeit mit den Festspielen in den Unterricht ein, so entstanden unter anderem Scherenschnitte, bunt verzierte Fledermausmasken, Pastellbilder in Wischtechnik und gefaltete Papierfledermäuse. Die Ergebnisse werden eine Ausstellung bilden, die während der Spielzeit im Foyer und im Kassenbereich der Opernscheune zu sehen sein wird.

Neben der Kunstausstellung ist auch ein Theaterprojekt an der Wilhelm-Wisser-Schule durch die Zusammenarbeit mit den Festspielen beeinflusst: Die Theater-AG arbeitet an dem Stück „Alice im Wunderland“. Es soll zeitnah zur Premiere der Operette „Die Fledermaus“ im Torhaus an der Opernscheune aufgeführt werden.

Die Premiere ist am Mittwoch, 5. Juli, um 17 Uhr im Torhaus geplant. Eine weitere Vorstellung gibt es am Montag, 10. Juli, ab 19 Uhr sowie speziell für Schüler am Dienstag, 11. Juli, ab 11 Uhr.

von Achim Krauskopf

erstellt am 12.Jun.2017 | 12:20 Uhr