Kunstgenuss in Bosauer Katen

von Michael Kuhr

05. Oktober 2018, 14:25 Uhr

Ein „Kunstgenuss“ wird am kommenden Wochenende (13. und 14. Oktober) jdeweils von 11 bis 18 Uhr in Bosau geboten. Dafür haben Nathalie und Josef Skultety von „nahtur-design “ die beiden historischen Fachwerkkaten ausgestattet. Zusammen sind dort 18 Aussteller, die die nachhaltige und ökologische Wertigkeit ihrer Produkte im Fokus haben. Kulinarisch geht es um alkoholfreie Spezialitäten, vegetarische Suppe, Spezialitäten vom Galloway, Holstein-Büffel und Travenhorster Käsemanufaktur. Die Kalkbergkaffeerösterei fährt mit frisch geröstetem Kaffee vor und Sabine Scheunemann bietet Spezialitäten ihrer Bienen. Neben der Bekleidung aus Bio-Leinen nach Maß und Holzschuhe mit flexibler Sohle, bietet Pohlkappen-Design handgesponnene Wolle aus der Region. Eintritt wird an beiden Tagen nicht erhoben.